投訴／幼兒園教師不當體罰又教唆霸凌　園生哭喊不敢上學

根據眾多家長的投訴內容，呂姓老師過去一年半以來不斷傳出在上課時間用手機上傳私事到臉書，甚至在臉書 po 文學校孩子身體不適的照片、校外教學不當言論等等，更誇張的是，呂姓老師會叫孩子在所有孩子面前自打耳光、罰站進食、吞食刷牙水、不給幼童喝水如廁，使得幼童憋尿導致身心受創，並對於老師有極大的恐懼。

不當教導及體罰事件層出不窮，位在基隆市的深澳國小附設幼兒園，被家長投訴一名呂姓女老師教導就讀中班的孩子做錯事要「自打嘴巴」，家長發現後要求校方給予導正，不料呂姓老師竟找自己的爸爸施加壓力給家長，讓家長不得已只好投訴媒體。

受害學生共有6位，但被老師的不當教導，卻多達30位，家長不得已只好聯合要求學校給予呂老師檢討，校方按程序開教評會，最後給予呂老師申誡，不料，呂老師卻在事後找任職於柔道總會的理事長爸爸對同樣是公務員的家長施壓，導致部分家長心中的不滿，紛紛將小孩轉離幼兒園。



▲呂姓老師找擔任理事長爸爸對學生家長施壓，還很自豪的說對方已經怕了。（圖／家長會提供）

家長會長黃閔祺表示，由於收到不少家長的抱怨，家長會只好出面進行協調，事件發生至少已有數月的時間，原以為校方的申誡可以讓呂老師的行為收斂，但卻出現反效果，目前已經有超過10位的家長連署要求呂老師調走。

深澳國小校長蕭玉盞對於呂老師多年任教不斷的出現負評及抱怨聲，也相當頭痛，蕭玉盞說，除非老師自行申請異動，依照公立學校的制度，只能要求老師對於自身行為克制。

黃閔祺說，深澳附幼是一間環境很不錯的學校，家長希望給小孩一個好的學習環境，能夠被教導一些正面的事物，但校園內出現這樣的老師，讓每位家長都相當惋惜，不但沒有辦法教導正確的方式，更容易誤人子弟。



▲家長對於兒女在家刷牙會將刷牙水吞進肚裡，並說是老師教的，提出疑問。（圖／家長會提供）



▲呂姓老師在臉書PO出學生嘔吐的照片，引起家長不滿。（圖／家長會提供）



▲大多家長都由兒女口中得知呂姓老師要求做錯事要自打嘴巴，更是讓家長相當氣憤。（圖／家長會提供）



▲家長對於呂老師的誇張行徑大吐苦水，更無奈教育制度無法讓不適任的老師調離。（圖／家長會提供）