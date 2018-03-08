朱立倫扭腰擺臀慶祝婦女節　強調兩性平權重視女力

今天是3月8日婦女節，新北市長朱立倫和上千名婦女朋友在市民廣場以「新北女力動健康」舞動力與美，還跟著扭腰擺臀跳起性平CEO企鵝舞，成為紅中一點綠。朱立倫致詞強調「兩性平權、重視女力」，還要男性同胞聽「媽媽的話、太太的話以及女兒的話」。

新北市政府為了鼓勵婦女朋友走出家庭，積極參與社會，進而發揮女性影響力在各項公共事務的推動上，今天在市民廣場以「轉動女性影響力 Women動起來」為主題，舉辦際婦女節嘉年華會。

雖然氣溫驟降，天空又飄著細雨，但大家熱情不減，穿著輕便雨衣，大跳動健康和演練多時的性平CEO企鵝舞，朱立倫一到現場也跟著人群舞動，炒熱活動氣氛，成為紅中一點綠。