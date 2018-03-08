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朱立倫扭腰擺臀慶祝婦女節　強調兩性平權重視女力

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/08 15:56
▲慶祝婦女節，新北市長朱立倫今天和上千名婦女朋友一起舞動力與美，強調兩性平權、重視女力。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.08）
▲慶祝婦女節，新北市長朱立倫今天和上千名婦女朋友一起舞動力與美，強調兩性平權、重視女力。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.08）

今天是3月8日婦女節，新北市長朱立倫和上千名婦女朋友在市民廣場以「新北女力動健康」舞動力與美，還跟著扭腰擺臀跳起性平CEO企鵝舞，成為紅中一點綠。朱立倫致詞強調「兩性平權、重視女力」，還要男性同胞聽「媽媽的話、太太的話以及女兒的話」。

新北市政府為了鼓勵婦女朋友走出家庭，積極參與社會，進而發揮女性影響力在各項公共事務的推動上，今天在市民廣場以「轉動女性影響力 Women動起來」為主題，舉辦際婦女節嘉年華會。 

雖然氣溫驟降，天空又飄著細雨，但大家熱情不減，穿著輕便雨衣，大跳動健康和演練多時的性平CEO企鵝舞，朱立倫一到現場也跟著人群舞動，炒熱活動氣氛，成為紅中一點綠。

朱立倫表示，兩性平權是非常重要的觀念，新北市將105訂為性平年，積極推動兩性平權觀念，透過宣傳、教育及工作等管道，讓社會更重視性別平等觀念，一年比一年精進；今年更訂為性平生活年，在六都中，性別平等工作做得最好。

朱立倫舉新北市府近來積極拔擢女性高階主管為例，在場的副市長呂衛青、秘書長許育寧，以及7 位機關首長，她們正掌握著市府大權，範圍包括社會局、教育局、勞工局、地政局、財政局、原民局、研考會及秘書處等，女性擔任高階主管比例已達25.71%，高居六都之冠。

朱立倫特別建議男性同胞，結婚前要聽「媽媽的話」，結婚後聽「老婆的話」，年老時就要聽「女兒的話」，這一定是正確的選擇。他還提到志工也要兩性平權，雖然目前志工的男女比已從1：9進步到3：7，希望能朝4：6前進。此外，在技職教育也讓很多女生獲金手獎肯定；在財產繼承上，男生、女生都一樣，女兒、兒子都可繼承，以及資訊男女平權等領域都達標成功。

社會局長張錦麗表示，市府將女性經驗帶入施政，規劃許多促進婦女權益提升、翻轉性別刻板印象的政策，像是「幼托公共化」、「技職教育打破男理工女人文」、「支持婦女再就業」、「培育原住民婦女專技人才」、「增設哺(集)乳室」、「不動產繼承不分男女」及會「數位零落差、男女無時差」，近年來皆有顯著成效，大幅提升女性參與公共事務機會，充分發揮女性影響力。

關鍵字朱立倫婦女節兩性平權
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