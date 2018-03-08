特斯拉深陷銷售與競爭加劇危機 恐繳出最差一季成績

《Seeking Alpha》的作者 Bill Maurer 引用彭博社 Tesla Model 3 Tracker 數據，目前特斯拉每周約僅生產 655 台 Model 3 轎車，大幅落後該公司每周生產 2500 台的目標。

財經部落格《Seeking Alpha》作者指出，特斯拉 Model 3 今年第 1 季的產量依然無法達成目標，Model S/X 的銷售較去年下滑，而同時車商 Jaguar 推出新款電動 SUV 跑車，將掀起新一波的競爭，特斯拉 2018 年第 1 季的表現，前景堪憂。

彭博社數續顯示，特斯拉目前每周約產出 655 台 Model 3

另一方面，作者統整數據顯示，今年第 1 季 Model S/X 的銷售，大幅落後去年第 4 季，若持續此銷售數據，銷售約將減少 4100 台，特斯拉可能將繳出成績慘澹的第 1 季表現。

2018 年第 1 季的銷售數字大幅落後 2017 年第 4 季

Jaguar 本月正式推出跑車型 SUV I-Pace，可於 4.8 秒內由靜止加速至 100km/h，預計今年第二季下旬於歐洲開始出貨，將與特斯拉 Model X 進行正面對決。《Seeking Alpha》的作者 Paulo Santos 認為，I-Pace 為特斯拉第一位真正的對手，特斯拉可能在競爭中，流失銷售量或毛利。