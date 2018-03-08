2月低溫農作物受損　15日前可向公所辦現金救助

嘉義縣政府表示，107年2月低溫造成嘉義縣轄內高接梨穗、水稻秧苗農作物損害案，行政院農業委員會業於3月5日公告嘉義縣為辦理高接梨穗、水稻秧苗農業天然災害現金救助地區，並自即日起到3月15日止，受理農民申請辦理現金救助。

據悉，2月寒害可辦理農業天然災害現金救助地區，為竹崎鄉、民雄鄉、番路鄉的高接梨穗；太保市、朴子市、大林鎮、溪口鄉、鹿草鄉及水上鄉等為水稻秧苗，救助額度將以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定，高接梨穗每公頃6萬元、水稻秧苗每箱12元為標準。

有關救助對象應符合的規定為1、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民；2、辦理救助項目損失率達20%以上者，依救助額度予以救助；未達20%者不予救助；3、短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以1次為限，假日照常受理農業天然災害救助申請。