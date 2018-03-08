川普想打貿易戰　陸批抓錯藥方、損人害己

王毅在13屆全國人大一次會議記者會表示，中美之間達成很多重要共識，雙方也都認為在維護世界和平、穩定、繁榮方面擁有廣泛共同利益和重要責任，中美將在互利互惠基礎上拓展各領域合作，在相互尊重基礎上管控好分歧矛盾，加強兩國人民之間的相互了解與友誼，合作應對重大地區和全球性挑戰，推動中美關係持續、健康、穩定發展。

美國總統川普日前表示，願意採取一切工具來防止中國大陸的「國有經濟模式」破壞國際競爭，各國關注中方是否會採取動作反制。中國外交部長王毅今（8）日表示，中美之間主要是合作，如果有競爭的話，那也應該是良性和積極競爭，且歷史的經驗教訓證明，打貿易戰從來不是解決問題的正確途徑，「選貿易戰是抓錯藥方，只會損人害己」。

王毅強調，中美之間主要是合作，雙方人民之間有非常廣泛和密切的交往，最近也有民調顯示，美國民眾對中國的好感度超過50%，是30年來最高數字。作為世界最大的發展中國家和最大的發達國家，中美合作除了造福兩國外，也將惠及世界，中美之間如果有競爭，也應該是良性和積極競爭，「中美不必做對手，更需當夥伴」。

王毅表示，中國的發展振興不可阻擋，已成為國際社會的普遍認知，美國一些人認為中國要取代美國在國際上的作用，是一個根本性的戰略誤判。不過中國實現自身現代化的道路還很長，「我們不會也不必去取代美國的作用」，中美雙方應該在遵守中美三個聯合公報和雙方各項共識基礎上相互尊重、優勢互補、互利共贏。中美關係數十年歷經風雨，但是對話與合作始終是主線，因為這是唯一明智也是現實的選擇。

王毅說，歷史的經驗教訓證明，打貿易戰從來都不是解決問題的正確途徑。尤其在全球化的今天，選擇貿易戰更是抓錯了藥方，結果只會損人害己，中方必將做出正當和必要的反應。作為兩個利益高度融合的大國，作為世界第一和第二大經濟體，中美既要對兩國人民負責，也要對世界各國負責。希望雙方心平氣和地坐下來，通過平等和建設性對話，共同找出一個互利雙贏的解決辦法。