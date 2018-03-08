專訪／俠女不服輸　楊麗菁靠「拳擊瑜珈」找回自己

提到「凍齡」祕訣，楊麗菁絲毫不藏私，「第一個運動，第二個喝水，其實我的睡眠常因工作有時不是太充足，加上現在念書還要寫研究報告。其實我覺得凍齡祕訣就是適當運動、睡眠，外加飲食要清淡，多喝水。」這幾個原則說來簡單，卻常被人忽視，她以自己為例，分享飲食清單：每天喝足1000cc以上的水，並準備五種水果加無糖優酪乳、果仁，水果通常會有奇異果、蔓越莓，對於她而言，外食最難吃到水果，因此在早上補齊。

武打天后楊麗菁一向以「凍齡」聞名於演藝圈，粉絲一直很期待她公開自己的運動及飲食祕笈，如今終於願望成真，楊麗菁新書《功夫女神楊麗菁老師拳擊瑜珈》今（8）日上市，她還在書中大方公開自己的「保鮮」絕招。



▲楊麗菁維持運動習慣。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.8）

「或是打黑豆漿，加十穀米、薏仁、紅豆等五穀雜糧，加一加大概18種吧，再打成精力湯。」據她透露，她長年喝五穀漿，優格水果也持續一兩年了，工作相當忙碌的她，了解現代人的繁忙跟飲食難處，在書中特地為讀者規劃了「超商飲食」，讓大家就算吃超商食物，也能吃出好健康。

提到以「拳擊瑜珈」為新書主題的原因，其實與她一路以來的背景相關，「拳擊動作可促進心肺功能，還可以瘦身，動態拳擊有氧可讓心肺跳到一百多下。前25分鐘的拳擊，快速熱身之後，再搭配瑜珈的伸展，那伸展就是我凍齡的祕密，人家說『筋長一寸多活十年』就算做醫美把皮膚拉緊，脖子跟身體肌肉是騙不了人的。人如果要年輕，體態就要年輕。」



▲楊麗菁的凍齡祕訣之一，就是瑜珈。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.8）

「這本書就是濃縮我多年來的武打生活，將它化為在家裡就可以享受的拳擊有氧，再加上一些瑜珈伸展。」楊麗菁曾因舊傷半夜翻身痛醒，現在的她劈腿俐落，絲毫看不出受傷的事實，「大家都知道我曾經不良於行，脊椎壓迫到三分之一，現在大家看我這麼軟Q，不是天生的。我一拉筋，眼淚就一直飆，可是不能不拉，不拉身體就會忘記功能，它就會萎縮。」

談到最糟糕的狀況，她表情嚴肅，「萎縮只能動手術，但動手術刀子一劃就是疤痕，可能會纖維化，對我的身體不是太好。所以，那時我想，如果可以，我希望用運動的方式讓身體機能恢復，就算有運動傷害，要把傷害定在那裡，不要繼續惡化。」現在的她不只沒有繼續惡化，還可以穿高跟鞋跳國標，「連醫生都覺得很奇怪，一般人就是慢慢惡化，最後連三分之一都不見了，只能動手術。但我卻用運動改變了這件事。」話鋒一轉她強調，「我希望自己出書把這種觀念帶給大家。」



▲楊麗菁很軟Q。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.8）

2018年2月花蓮大地震災情慘重，楊麗菁老家在花蓮，父母也深受其害，父親甚至因為地震撞到腦出血，她為此賦予新書一個任務，「我會把這本書的淨利所得全部捐給花蓮震災，因為我的故鄉在花蓮，這次地震災情嚴重，我覺得應該回饋故鄉。」做了多年的武打明星，楊麗菁始終沒忘「俠女」風骨，從她年少在香港打拚的不服輸，到她對自己舊傷的對抗，甚至是對故鄉災情的關注，俠女兩個字似乎再也沒有別人比她更適合了。