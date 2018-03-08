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娛樂

專訪／俠女不服輸　楊麗菁靠「拳擊瑜珈」找回自己

記者吳維書／台北報導2018/03/08 16:48
俠女不服輸　楊麗菁靠「拳擊瑜珈」找回自己

武打天后楊麗菁一向以「凍齡」聞名於演藝圈，粉絲一直很期待她公開自己的運動及飲食祕笈，如今終於願望成真，楊麗菁新書《功夫女神楊麗菁老師拳擊瑜珈》今（8）日上市，她還在書中大方公開自己的「保鮮」絕招。

提到「凍齡」祕訣，楊麗菁絲毫不藏私，「第一個運動，第二個喝水，其實我的睡眠常因工作有時不是太充足，加上現在念書還要寫研究報告。其實我覺得凍齡祕訣就是適當運動、睡眠，外加飲食要清淡，多喝水。」這幾個原則說來簡單，卻常被人忽視，她以自己為例，分享飲食清單每天喝足1000cc以上的水，並準備五種水果加無糖優酪乳、果仁，水果通常會有奇異果、蔓越莓，對於她而言，外食最難吃到水果，因此在早上補齊。


▲楊麗菁維持運動習慣。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.8）

「或是打黑豆漿，加十穀米、薏仁、紅豆等五穀雜糧，加一加大概18種吧，再打成精力湯。」據她透露，她長年喝五穀漿，優格水果也持續一兩年了，工作相當忙碌的她，了解現代人的繁忙跟飲食難處，在書中特地為讀者規劃了「超商飲食」，讓大家就算吃超商食物，也能吃出好健康。

提到以「拳擊瑜珈」為新書主題的原因，其實與她一路以來的背景相關，「拳擊動作可促進心肺功能，還可以瘦身，動態拳擊有氧可讓心肺跳到一百多下。前25分鐘的拳擊，快速熱身之後，再搭配瑜珈的伸展，那伸展就是我凍齡的祕密，人家說『筋長一寸多活十年』就算做醫美把皮膚拉緊，脖子跟身體肌肉是騙不了人的。人如果要年輕，體態就要年輕。」


▲楊麗菁的凍齡祕訣之一，就是瑜珈。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.8）

「這本書就是濃縮我多年來的武打生活，將它化為在家裡就可以享受的拳擊有氧，再加上一些瑜珈伸展。」楊麗菁曾因舊傷半夜翻身痛醒，現在的她劈腿俐落，絲毫看不出受傷的事實，「大家都知道我曾經不良於行，脊椎壓迫到三分之一，現在大家看我這麼軟Q，不是天生的。我一拉筋，眼淚就一直飆，可是不能不拉，不拉身體就會忘記功能，它就會萎縮。」

談到最糟糕的狀況，她表情嚴肅，「萎縮只能動手術，但動手術刀子一劃就是疤痕，可能會纖維化，對我的身體不是太好。所以，那時我想，如果可以，我希望用運動的方式讓身體機能恢復，就算有運動傷害，要把傷害定在那裡，不要繼續惡化。」現在的她不只沒有繼續惡化，還可以穿高跟鞋跳國標，「連醫生都覺得很奇怪，一般人就是慢慢惡化，最後連三分之一都不見了，只能動手術。但我卻用運動改變了這件事。」話鋒一轉她強調，「我希望自己出書把這種觀念帶給大家。」


▲楊麗菁很軟Q。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.8）

2018年2月花蓮大地震災情慘重，楊麗菁老家在花蓮，父母也深受其害，父親甚至因為地震撞到腦出血，她為此賦予新書一個任務，「我會把這本書的淨利所得全部捐給花蓮震災，因為我的故鄉在花蓮，這次地震災情嚴重，我覺得應該回饋故鄉。」做了多年的武打明星，楊麗菁始終沒忘「俠女」風骨，從她年少在香港打拚的不服輸，到她對自己舊傷的對抗，甚至是對故鄉災情的關注，俠女兩個字似乎再也沒有別人比她更適合了。

關鍵字楊麗菁武打天后凍齡俠女功夫女神楊麗菁老師拳擊瑜珈新書拳擊瑜珈
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