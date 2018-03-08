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中央社

愛你沒有期限 北京清華大學女生節橫幅遭撤

中央社2018/03/08 15:35
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北8日電）為慶祝37女生節，北京清華大學校園近日掛滿向女同學表白的布條，其中一條「愛你沒有期限，如果有，那就把它刪掉」的橫幅，疑似影射修憲擬刪除國家主席連任限制，才掛沒多久就遭撤下。

綜合社群網路訊息，這條落款「祝法5女生們女生節快樂」的橫幅，應為清華法學院男生製作掛出。但據該校學生透露，才掛上10分鐘就遭撤下，因為被懷疑是譏諷這次修憲；還有人宣稱校方將「嚴肅追究院系負責人的責任」。不過截止目前，清華大學並無回應。

有人把這條橫幅的照片上傳網路後，立刻引發瘋傳，但在大陸微博、微信、知乎等平台相繼遭刪除。許多向隅的大陸網民表明要看「沒有期限」，並追問「被刪掉的那個呢?」

女生節掛橫幅原本是大陸這兩天熱門的趣味新聞，但部分陸媒今天陸續刪除先前有關的報導，新華網、人民網等官媒還禁止評論。

中國國家主席習近平畢業於北京清華大學化工系，這條橫幅究竟是不是學弟藉女生節諷刺學長，尚未得知。但中共當局近日為了修憲嚴禁網路異音，類似的言論審查事件層出不窮。

香港鳳凰網今天上午發表題為「每一次投票都將被歷史凝視」的評論說，國家治理能力現代化轉型的過程，從始至終都是公權力不斷被羈束、公民權利不停被伸張的過程，在這個並不輕鬆的征途上，需要反覆而有韌性的主張和表達。

評論呼籲兩會代表們，每一次投票，不能因為「一時疏忽從眾而忘掉表決背後的責任」；當以對歷史負責、對人民負責、對國家負責的態度，投下自己神聖的一票。

這篇評論疑似鼓吹兩會代表要自主投票，有暗示反修憲之嫌，今天上網不久，也已遭到刪除。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070308

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