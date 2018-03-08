愛你沒有期限 北京清華大學女生節橫幅遭撤

（中央社台北8日電）為慶祝37女生節，北京清華大學校園近日掛滿向女同學表白的布條，其中一條「愛你沒有期限，如果有，那就把它刪掉」的橫幅，疑似影射修憲擬刪除國家主席連任限制，才掛沒多久就遭撤下。

綜合社群網路訊息，這條落款「祝法5女生們女生節快樂」的橫幅，應為清華法學院男生製作掛出。但據該校學生透露，才掛上10分鐘就遭撤下，因為被懷疑是譏諷這次修憲；還有人宣稱校方將「嚴肅追究院系負責人的責任」。不過截止目前，清華大學並無回應。

有人把這條橫幅的照片上傳網路後，立刻引發瘋傳，但在大陸微博、微信、知乎等平台相繼遭刪除。許多向隅的大陸網民表明要看「沒有期限」，並追問「被刪掉的那個呢?」