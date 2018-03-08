中國牽頭討論貿易戰 世貿18成員國響應 籲美三思

香港《文匯報》綜合外媒報導，鋼鐵業是歐洲主要工業，為歐盟各國提供合共 30 萬個職位，佔歐盟生產總值 (GDP) 逾 1%。歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫 (Cecilia Malmstroem) 質疑川普加徵關稅的理據不足，指出歐盟和北約對美國安全不構成威脅，美國不應以國家安全為由徵稅。

包括澳洲、巴西、歐盟、印度、日本等 18 個世貿成員國在會議上，警告美國加徵關稅是不公平和不適當的舉措，要求美方重新考慮。加拿大駐 WTO 大使表示，擔心華府「加開了一個我們關不上的潘朵拉盒子」。

美國總統川普上周宣佈，計劃向進口鋼材和鋁產品加徵關稅，引起歐盟等貿易夥伴不安。在昨 (7) 日舉行的世界貿易組織 (WTO) 閉門會議上，中國發起針對美國增加關稅的討論，獲多國響應，表示憂慮相關措施會造成針鋒相對的貿易行動。

她認為，華府行動本質是貿易保護主義，違反 WTO 訂立的規則，歐盟有權採取相應措施，保護市場。她宣佈，假如美國加徵鋼鋁關稅，歐盟將對美國鋼鐵及農產品徵收報復性關稅，涵蓋電單車、威士忌、花生醬、橙汁和紅莓等產品。

歐盟的報復性關稅稅率將高達 25%，涉及價值 28 億歐元的美國貨物。其中，不少都是在共和黨國會議員的選區內生產，例如眾議院議長瑞安 (Paul Ryan) 來自哈利電單車總部所在的威斯康星州，參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 的肯塔基州則是波本威士忌產地。歐盟希望藉此讓共和黨進一步向川普施壓，阻止他實施關稅措施。

川普日前曾經揚言，貿易戰是好事且「容易獲勝」，歐洲理事會主席圖斯克 (Donald Tusk) 昨日反駁說：「真相剛好相反，貿易戰是壞事而且很容易輸掉。」馬爾姆斯特倫強調貿易戰沒有贏家，歐盟不希望此事發生，期望與美國和其他盟友合作，解決貿易問題。

歐盟的建議將交各成員國商議，若獲各國同意便能通過。德國經濟部長齊普里斯 (Brigitte Zypries) 提到白宮經濟顧問科恩 (Gary Cohn) 辭職，形容目前情況嚴峻和令人憂慮，她表示歐盟已準備應對措施，但仍以避免貿易戰爆發為目標，促請川普重新考慮加徵鋼鋁關稅。

川普 6 日重申支持加徵關稅，以保護美國企業和工人，他表示美國已出現巨額貿易逆差，即使爆發貿易戰也不會成為輸家，強調不能再被其他國家佔便宜。白宮則稱有必要開徵適用於所有國家的關稅，以免部分國家利用第三方繞過關稅，構成不公平競爭。

國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 警告，美國若增加關稅，恐招致其他國家以牙還牙，引爆貿易戰，打擊全球經濟增長。她表示，爭相提高關稅沒贏家，往往兩敗俱傷，呼籲各方談判和磋商，以達成協議。