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羅密歐與茱麗葉音樂劇 歌曲串起莎翁經典

中央社2018/03/08 15:42
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北8日電）「羅密歐與茱麗葉」已被改編成各種形式在全球上演，聯合數位文創引進音樂劇版本，全劇用法文演出，利用37首歌曲貫串全劇，先歌再戲，串起莎翁愛情經典。

聯合數位文創今天發新聞稿表示，全球650萬觀賞人次的經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」，2016年在台北巡演後受到好評，今年再度邀請飾演羅密歐的演員達米安．薩格（Damien Sargue）歸隊，與新舊實力派演員共組黃金陣容，重新詮釋莎翁鉅作。

陽光、帥氣又帶點不羈性格的達米安．薩格，絕佳的外形及透亮性感的嗓音，讓他雀屏中選為第一代羅密歐。舞台上時而深情、時而狂放，將面對禁忌愛戀時的絕望詮釋得入木三分，讓他成為粉絲們心目中至今無法超越的羅密歐經典版本，而達米安也將與飾演茱麗葉的克萊曼斯．伊萊克在台共譜戀曲。

「羅密歐與茱麗葉」自從問世以來，已被改編成各種形式的演出，這次以法文形式音樂劇詮釋，利用37首歌曲貫串全劇，為耳熟能詳的經典愛情故事增加新味，強調「唱的比說的更好聽」，透過一首首貼近人心的情歌，讓羅密歐與茱麗葉之間的愛情不再只是故事，而是讓在場觀眾都能感同身受。

開場曲「維洛納」氣勢磅礡，具戲劇性的旋律，搭配一針見血的歌詞，在一開始就唱出了美麗城池內的暗潮洶湧，家族間的衝突一觸即發，不過當然也少不了耳熟能詳的經典曲目「世界之王」、「愛」、「陽台」等。

法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」5月25日至6月3日在台北國父紀念館演出。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070308

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