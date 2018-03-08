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歐股盤前─市場關注歐洲央行利率會議 指數期貨漲跌互

鉅亨網2018/03/08 15:46
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週四 (8 日) 歐洲央行將舉行利率會議，市場高度關注，歐股盤前，主要指數期貨漲跌互見。

台北時間週四下午 3 點 25 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨漲 0.03%，英國 FTSE 指數期貨漲 0.29%，德國 DAX 指數期貨漲 0.20%，法國 CAC 40 指數期貨跌 0.03%。

週四，歐洲央行將舉行利率會議，並更新經濟展望，市場預期，現行政策將維持不變，央行總裁德拉吉在會後記者會的發言，以及政策措辭調整，是觀察重點。

根據路透社調查，超過 7 成經濟學家認為，歐洲央行將於 6 月之前，調整政策措辭；首次升息，會出現在 2019 年第 2 季前。

美國總統川普打算對進口鋼鐵、鋁材，課徵高額關稅，甚至放話要對歐洲進口車課稅，恐引發美歐貿易戰，市場態度更趨謹慎。

歐洲產業消息方面，德國製藥公司 Merck、汽車零件供應商 Continental、時尚品牌 Hugo Boss、連鎖百貨 John Lewis、保險集團 Aviva、保全公司 G4S，以及達美樂 (Domino's Pizza Group)，都將公布營收。

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中國牽頭討論貿易戰 世貿1...日本金融廳裁罰7家加密貨幣...

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