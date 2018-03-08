台灣客家藍染掛鐘 東南亞家具買家驚豔

其中，繼去年獲國際家具展頒發年度「最佳手工藝裝飾獎」殊榮的台灣業者，今年再推出12格漸層藍靛紋樣的設計掛鐘，造型精緻特殊，獲家飾和飯店家具採購者青睞。

台灣今年除家具公會率業者參展外，國立台灣工藝研究發展中心、國立台灣藝術大學藝文產業創新育成中心率領具創意的家具家飾文創設計師，共同展出有台灣特色的工藝精品。

新加坡國際家具展是東南亞年度盛事，不僅吸引東南亞各地家具家飾業者參加，也是歐美業者了解東南亞家具趨勢的重要平台。

今年參展台灣業者中，更有利用無線網路連結播音的LED陶瓷鳥造型，不僅巧妙利用陶瓷鳥腹來照明，還結合鳥籠同步成為高低頻的無線藍芽播音，適切展現高端工藝和資通訊科技。

另外，台灣業者利用苑裡藺草加乘皮革設計的生活系列用品，希望在環保中凸顯天然材質與手工質感的美好。

國立台灣工藝研究發展中心表示，這是亞洲尋求歐美與東亞高端買主與觀察國際家具設計趨勢的一大盛會，這次台灣以「舒適圈」為主題，打造國家形象館，運用頂級精品工藝營造愉悅的展場氛圍。

隨行參展的台灣區家具工業同業公會秘書張貴婷表示，台灣推動新南向政策，新加坡國際家具展對台灣家具業者是很重要的曝光平台，讓東南亞買家了解台灣的家具業者製作水準，進而搶進東協建立行銷灘頭堡。

新加坡台灣貿易中心主任張碧容說，新加坡是東南亞小紅點，受到各國買家關注，也是東協國家中的流行指標，台灣高品質家具家飾產品，可以透過新加坡的展覽平台，尋求更大商機。

新加坡國際家具展8日開幕，展出4天，台灣共有近20家業者參展。（編輯：郭中翰）1070308