低溫下探10度　新北啟動防寒機制

氣溫直直落！根據中央氣象局及新北市府氣象團隊最新研判預測，今(8)日起寒流南下伴隨降雨的鋒面通過北台灣，今天入夜至周六清晨，天氣將從溼冷漸轉為乾冷形態，新北市將出現攝氏10度左右低溫，市府已啟動防寒機制。

新北市長朱立倫提醒民眾，外出時要做好保暖措施，在使用瓦斯熱水器時切勿緊閉窗戶，保持室內外通風避免一氧化碳中毒；另外。請長照管理中心及相關社福機構加強照護年長者健康狀況，避免意外發生。

朱立倫表示，上一波寒流，從2月9日至2月15日期間，新北市府共計開設22處熱食發放站、訪視關懷獨居長者及街友等弱勢族群共計4,600人次、發放糧食及禦寒物資約470份、出動防範一氧化碳中毒消防車巡迴宣導200趟車次，相關電子看板及布告欄、電視跑馬燈、公眾網路、社區廣播及 其他各處實體宣導方式共15,000件，期間總計動員3,000多名相關人員執行防寒任務。