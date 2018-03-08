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婦女節宣布參選 陳玉珍前進金門縣府

中央社2018/03/08 15:53
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣議員陳玉珍今天宣布參選金門縣長，她表示，當選後要優化金門酒廠經營策略，帶動活絡民間經濟；她並說，只要中國國民黨黨內初選機制公平公開，她有信心能勝選。

今天是婦女節，陳玉珍選在這天做出人生重大抉擇；在支持者力挺下，她宣布參與年底縣長選舉。她也成為繼導演董振良後，正式公開宣布參選金門縣長人士。

陳玉珍表示，金門已到了新世代傳承接棒的時候，要發揮兩岸核心優勢的發展策略，更重要的是金門需要一位能夠深化服務，解決民瘼的領導人；她自認已經具備了可以光大這些要素的條件，現在挺身站出來，堅定參選年底縣長。

談到參選理念，陳玉珍指出，她要傳承金門純樸民風、突破金門緩滯現況，並開創金門關鍵未來。她說，未來當選縣長的施政重點包括增加金門在地常住人口數、重新檢討都市計劃和發展策略、均衡區域發展，教育資源分配更合理；創造多元財源收入的產業政策、優化金酒公司經營策略，以及落實醫療在地化。

陳玉珍直言，過去3年金酒的營業額逐年下滑，以及縣庫短絀逐年增加，加上金門精神與價值不斷喪失，令人憂心，她矢志恢復金門精神，找回金門價值。

至於過去左右選舉的金門宗族勢力，陳玉珍說，她是新世代，主張用人唯才，在意的是人才而非宗派。她同時表示會參與國民黨黨內初選，只要初選機制公開公平，讓所有優秀同志接受民意考驗，她有信心勝出。（編輯：劉政權）1070308

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