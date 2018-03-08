婦女節宣布參選 陳玉珍前進金門縣府

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣議員陳玉珍今天宣布參選金門縣長，她表示，當選後要優化金門酒廠經營策略，帶動活絡民間經濟；她並說，只要中國國民黨黨內初選機制公平公開，她有信心能勝選。

今天是婦女節，陳玉珍選在這天做出人生重大抉擇；在支持者力挺下，她宣布參與年底縣長選舉。她也成為繼導演董振良後，正式公開宣布參選金門縣長人士。

陳玉珍表示，金門已到了新世代傳承接棒的時候，要發揮兩岸核心優勢的發展策略，更重要的是金門需要一位能夠深化服務，解決民瘼的領導人；她自認已經具備了可以光大這些要素的條件，現在挺身站出來，堅定參選年底縣長。