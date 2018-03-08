金色拱門倒立 麥當勞沒改名 一切都是為了女性

近日如果民眾開車經過美國加州 Lynwood 的麥當勞 (McDonald's)(MCD-US)，可能會覺得有些不對勁，這家餐廳的金色拱門標誌，居然由「M」倒立成「W」。然而，這並不是惡作劇，而是刻意為之。

據《CNBC》報導，麥當勞發言人 Lauren Altmin 表示，為了慶祝國際婦女節，麥當勞的 M 將被翻轉成 W。

Altmin 指出，公司一向支持職場的女性，並提供成長與成功的機會。在美國，10 個麥當勞餐廳的經理中，有 6 名是女性。

麥當勞全球多元化部門負責人 Wendy Lewis 也發表聲明指出，這是麥當勞品牌歷史上，首次為了國際婦女節翻轉金拱門標誌，以紀念世界各地女性的卓越成就。