NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈洋投測試上陣　兄弟結束美國春訓淚控前男友持刀硬上　這句話打臉她跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

調查：逾7成服務業 今年啟動加薪計畫

中央社2018/03/08 15:57
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者邱柏勝台北8日電）根據518人力銀行調查，今年逾7成服務業啟動加薪計畫，平均每月加薪新台幣1511元，平均薪資達3萬2278元，以餐飲服務業加薪比例最高，且宜花東有加薪的企業比例更高達83%，遠高於北北基的64%。

518人力銀行2月進行台灣服務業薪資調查，訪談279位企業主與215位員工，發現今年有71%的服務業啟動加薪計畫，帶動上班族薪情好轉，平均每月加薪金額為1511元，薪資落點約在3萬2278元，與政府提出的目前最低薪資規範相比，高出1.2萬元左右。

至於企業加薪原因，最主要為員工的重要性（38%）和職位責任提升（30%），而外部因素（業界薪資行情、響應政府政策、需求量增加）則占了約21%；若企業表示今年無加薪計畫，主因通常為企業獲利不佳。

以行業類別來看，餐飲服務企業的加薪比例為76%、百貨零售73%、其他服務63%、美容美髮62%、觀光旅遊60%，相較於景氣不佳的觀光旅遊業，餐飲、百貨加薪企業比例高。以地區來看，宜花東加薪企業的比例達83%、中彰投78%、桃竹苗77%、雲嘉南71%、高屏69%、北北基64%，顯示在低薪地區，今年有較高的企業比例提升薪資水準。

不過，根據調查顯示，去年服務業平均薪資，有超過54%企業落在月薪2萬6000元至3萬元，20%在3萬元至3萬4000元，15%在3萬4000元至3萬8000元，平均服務業薪資為3萬2278元。對比員工期望的薪資，期望平均月薪為3萬9476元，仍有不小落差。因此有66%員工對目前薪水不滿意，63%有轉職計畫，形成服務業未來幾年持續提升薪資待遇的動力。（編輯：黃國倫）1070308

第三天然氣接受站 環團：反...討論管中閔案 台大24日開...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan