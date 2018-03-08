調查：逾7成服務業 今年啟動加薪計畫

至於企業加薪原因，最主要為員工的重要性（38%）和職位責任提升（30%），而外部因素（業界薪資行情、響應政府政策、需求量增加）則占了約21%；若企業表示今年無加薪計畫，主因通常為企業獲利不佳。

518人力銀行2月進行台灣服務業薪資調查，訪談279位企業主與215位員工，發現今年有71%的服務業啟動加薪計畫，帶動上班族薪情好轉，平均每月加薪金額為1511元，薪資落點約在3萬2278元，與政府提出的目前最低薪資規範相比，高出1.2萬元左右。

以行業類別來看，餐飲服務企業的加薪比例為76%、百貨零售73%、其他服務63%、美容美髮62%、觀光旅遊60%，相較於景氣不佳的觀光旅遊業，餐飲、百貨加薪企業比例高。以地區來看，宜花東加薪企業的比例達83%、中彰投78%、桃竹苗77%、雲嘉南71%、高屏69%、北北基64%，顯示在低薪地區，今年有較高的企業比例提升薪資水準。

不過，根據調查顯示，去年服務業平均薪資，有超過54%企業落在月薪2萬6000元至3萬元，20%在3萬元至3萬4000元，15%在3萬4000元至3萬8000元，平均服務業薪資為3萬2278元。對比員工期望的薪資，期望平均月薪為3萬9476元，仍有不小落差。因此有66%員工對目前薪水不滿意，63%有轉職計畫，形成服務業未來幾年持續提升薪資待遇的動力。（編輯：黃國倫）1070308