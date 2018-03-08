第三天然氣接受站 環團：反對選址不當

（中央社記者吳欣紜台北8日電）中油第三天然氣接收站因大潭藻礁等環保問題卡關，環保團今天重申立場，強調環團並非反對第三天然氣接受站，而是反對要將接收站蓋在有世界自然遺產價值的藻礁上。

台灣中油公司擬在大潭藻礁區（觀塘工業港）興建第三天然氣接收站，但因當地擁有大片的藻礁自然景觀，以及瀕臨絕種的柴山多杯孔珊瑚現蹤，因此開發案引來多個民間團體及中研院學者的反對，搶救大潭藻礁行動聯盟今天發出新聞稿重申立場。

根據新聞稿，搶救大潭藻礁行動聯盟指出，非常認同以提升燃氣電廠發電來彌補核電廠除役及燃煤電廠降載缺口的政策，但根據學者研究調查，桃園藻礁是全球獨一無二的藻礁生態系，具有世界自然遺產價值，因此堅決反對在藻礁上蓋第三天然氣接收站。