陳樹菊阿嬤病倒菜攤　攤販：晚半小時送醫就慘了

在台東菜市場賣菜的陳樹菊阿嬤，將辛苦賺來的賣菜錢捐給需要的人，善行曝光後曾獲選為美國時代雜誌年度最具影響力的百大人物，被譽為「台灣之光」、「台東之光」。即便如此，陳樹菊仍每天清晨 3 點多就出現在菜市場，幾乎全年不打烊。不過近來卻罕見地一個月未開張，隔壁菜攤老闆透露，她在春節前病倒在攤位上，甚至「若再慢半小時送醫，樹菊阿嬤就慘了」，目前人正在家中休養，才遲遲沒有營業。



▲台灣之光、台東善心賣菜阿嬤陳樹菊，春節前病倒在菜攤，她的「員金蔬菜攤」罕見地休息將近一個月。中央社記者盧太城台東攝107年3月8日