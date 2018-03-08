陳樹菊阿嬤病倒菜攤　攤販：晚半小時送醫就慘了

在台東菜市場賣菜的陳樹菊阿嬤，將辛苦賺來的賣菜錢捐給需要的人，善行曝光後曾獲選為美國時代雜誌年度最具影響力的百大人物，被譽為「台灣之光」、「台東之光」。即便如此，陳樹菊仍每天清晨 3 點多就出現在菜市場，幾乎全年不打烊。不過近來卻罕見地一個月未開張，隔壁菜攤老闆透露，她在春節前病倒在攤位上，甚至「若再慢半小時送醫，樹菊阿嬤就慘了」，目前人正在家中休養，才遲遲沒有營業。
▲台灣之光、台東善心賣菜阿嬤陳樹菊，春節前病倒在菜攤，她的「員金蔬菜攤」罕見地休息將近一個月。中央社記者盧太城台東攝107年3月8日
隔壁菜攤老闆則表示，陳樹菊在過年前半個月就身體不舒服，大家都勸她看病、多休息，但她卻不聽勸，照常經營她的「員金蔬菜攤」，結果竟病倒在菜攤，菜攤老闆更說「若再慢半小時送醫，樹菊阿嬤就慘了」，並嘆應該知道嚴重性了，希望她多照顧自己的身體。鄰居也透露，陳樹菊過去就有骨頭方面的老毛病，這次則是腸子出問題，緊急送醫開刀後，目前已經回家休養。
今年 67 歲的陳樹菊從 13 歲就開始賣菜，並身兼母職照顧弟妹，由於早年家境困苦，生病的母親和弟弟受到外界極力相助，讓她下定決心回饋社會，將一點一滴辛苦賺取的賣菜錢捐給需要幫助的人，更因此獲選時代雜誌百大人物，成為「台灣之光」。如今樹菊阿嬤生病消息傳出後，許多網友、顧客十分擔心她的身體狀況，紛紛給予打氣鼓勵，希望她能早日康復。
▲曾獲選為時代雜誌百大人物的陳樹菊（圖），春節前病倒，緊急送醫開刀後在家休養。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝107年3月8日