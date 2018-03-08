循著林鐵尋古訪幽　羅東林管處推舊車站生態旅遊

羅東森林鐵路全長36.95公里，從太平山土場到羅東鎮竹林，沿途設有土場、濁水(今樂水)、牛鬥、清水、天送埤、三星、二萬五、大洲、歪仔歪、竹林等10座車站，自1924年全線通車後，每日穿行從西至東的平原聚落，兼負林材運輸與人員交通的重任。後來因為林業政策轉變及公路交通快速發展，加上颱風侵襲造成鐵路軌道嚴重受損，1979全面停駛，結束長達56年的鐵路運輸功能。目前沿線僅剩竹林車站、大洲車站及天送埤車站仍保存或修建原林鐵車站站體，這些車站分別屬於林務局、三星鄉公所及原民會等不同單位管理。

林務局羅東林區管理處為推廣羅東森林鐵路沿線舊車站生態旅遊，3月份起至6月底辦理「東林鐵溯源 照相打卡送旅遊地圖&手機擦拭貼」活動，民眾只要在羅東林鐵舊線任意3個車站照相打卡後，每日上午8時至下午5時可以到羅東林業文化園區竹林車站遊客中心換取羅東林鐵旅遊地圖摺頁及紀念手機擦拭貼，每月限量200份，歡迎民眾一起尋古訪幽。

羅東林區管理處表示，該處2015年開始著手進行「森林鐵路活化運用調查評估」計畫，透過現地盤點及調查，試圖召回林鐵在歷史記憶、產業發展及地方生活上的重要性，也藉由多元評估規劃，落實地方與社區之參與與合作，重新賦予林鐵新生命。

目前羅東林管處已完成林鐵周邊聚落的特色資源調查，並以旅遊地圖呈現林鐵各站特色及指引，同時於大洲車站、清水車站、牛鬥車站及土場車站設置解說意象供遊客拍照留念。遊客可於竹林車站購買中英文版的羅東林鐵舊線地圖，按圖索驥於各站停靠，全程如自行開車路程約1小時，騎乘單車約3~4小時，沿途除了風景盡收眼底外，也可懷想歷經半世紀的林鐵盛況。



▲羅東林業文化園區內展示的森林鐵路火車。（圖／記者李清貴攝 , 2018.03.08)