川普重課鋼鋁稅 德銀建議做空加元兌日元最避險

美國總統川普即將舉行鋼鋁關稅簽署儀式，同時宣布關稅計畫細節及豁免，對外匯市場而言，最差的情形下， 可能加元最受衝擊 ，德銀建議做空加元兌日元，將是不錯的操作策略。

《CNBC》報導，川普將在當地時間周四 15：30（台北時間周五早上 4：30）舉行鋼鋁關稅簽署儀式，需要關注的重點為是否有國家豁免？那些鋼鐵及鋁製品能免除關稅？關稅豁免的流程及是否採取額外的貿易行動？

德意志銀行 (Deutsche bank) 外匯策略全球聯席主管 Alan Ruskin 表示，加拿大是美國最大的鋼鐵和鋁出口國，在美國提高關稅下，首先被聯想到的就是加元將首當其衝受到影響 。