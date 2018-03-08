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川普重課鋼鋁稅 德銀建議做空加元兌日元最避險

鉅亨網2018/03/08 16:08
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美國總統川普即將舉行鋼鋁關稅簽署儀式，同時宣布關稅計畫細節及豁免，對外匯市場而言，最差的情形下， 可能加元最受衝擊 ，德銀建議做空加元兌日元，將是不錯的操作策略。

《CNBC》報導，川普將在當地時間周四 15：30（台北時間周五早上 4：30）舉行鋼鋁關稅簽署儀式，需要關注的重點為是否有國家豁免？那些鋼鐵及鋁製品能免除關稅？關稅豁免的流程及是否採取額外的貿易行動？

德意志銀行 (Deutsche bank) 外匯策略全球聯席主管 Alan Ruskin 表示，加拿大是美國最大的鋼鐵和鋁出口國，在美國提高關稅下，首先被聯想到的就是加元將首當其衝受到影響 。   

儘管白宮周三表示，在國家安全的基礎上，墨西哥和加拿大以及其他國家的關稅可能會被取消，但川普將鋼鋁關稅和 NAFTA 掛鉤後，加拿大可能面臨最糟糕的情況是，鋼鋁出口遭課重稅以及簽訂優惠減少的貿易協定。

Ruskin 指出，做空加元兌日元將是不錯的選擇，日元既是流動性充足的投資標的時，同時具有避險概念，將是資金避風港。

事實上，加元兌日元 3 月以來已下跌 1.3%，今年以來更大跌 8.5%。

此外，加拿大的國內因素也不利加元走強，在經濟數據走軟下，該國央行周三宣布利率維持不變。

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關鍵字關稅豁免加元afpheadline
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