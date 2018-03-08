大宗物資供需皆增 慧洋看好散裝航運

趙子隆指出，2014年航運景氣大好，造成航運業營運成績陡升，股票大漲，但陡升之後伴隨的是急跌，這一波從2017年緩升的散裝市況是在一定的軌跡上緩升，並未脫序，目前BDI(波羅的海乾貨船綜合指數)已自年初一路走升至1212點附近。

趙子隆表示，目前散裝航運市況從2017年以來緩步揚升，依歷史景氣循環經驗及目前新造船投資趨勢看來，這波景氣應能夠延續較為長遠，不易出現如2014年運價急升急跌情況。

（中央社記者韋樞台北8日電）大型散裝航商慧洋海運營運長趙子隆看好今年大宗物資供需皆增，有利散裝航運市場，且符合環保法規的散裝船供給不足，造成運價上揚，惟煤炭牽涉各國發電政策，需求有待觀察。

他分析，形成這一波散裝航運景氣上升的原因主要是船型的調整，老舊船及不符合國際新環保法規的船正逐漸汰換，新船及符合環保法規的船又不夠，船舶供應反而吃緊，再加上先前散裝航運市場不景氣，許多船東未下新船訂單，等到市況景氣轉好之後再來造船已趕不上景氣翻揚。

趙子隆提醒，海事環保法規所規定船舶加裝壓艙水處理系統，以及各家船東開始想訂造新型環保節能船所需要的新型動力主機等可能會供應不及，而且這種情形可能會延續到2021年。

對於今年散裝航運的市況，趙子隆說，目前正是南美洲巴西和阿根廷開始採收黃豆，接下來採收玉米，一路採收到7月為止，接下來就換美國中西部的玉米和黃豆開始採收，航運界觀察這些大宗物資今年的供需量皆有增長，因此運往亞洲各國時會推升散裝航運市場。

趙子隆強調，值得注意的是，煤炭原本是次於鐵礦砂的第二大規模的大宗物資，但因為各國對於溫室氣體的排放，及各國的電力能源政策不同，牽涉到火力發電用煤量多寡和火力發電機組的燃燒效率，煤炭消耗量可能會產生變化，影響散裝航運市場的運量。（編輯：林沂鋒）1070308