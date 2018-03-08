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討論管中閔案 台大24日開臨時校務會議

中央社2018/03/08 15:58
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北8日電）台大校務會議學生代表發起連署，要求召開臨時校務會議討論校長當選人管中閔案，台大校方今天開會，決議3月24日上午召開臨時校務會議。

台大校長遴選會1月5日選出中央研究院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，後續卻傳出擔任企業獨立董事、論文案等爭議，教育部至今仍未核定管中閔人事案。

台大校務會議代表、法律系學生童昱文等人認為台大校長遴選期間發生遴選程序瑕疵、利益衝突等爭議，為釐清爭議、將討論重新帶回台大校園，因此發起連署，希望舉行臨時校務會議討論管中閔案，讓遴選爭議透過校務會議獲得妥善處理，連署案日前已提交給台大校方。

台灣大學主任秘書林達德告訴中央社記者，台大於今天召開臨時校務會議程序委員會，經過討論後，最後決議臨時校務會議將於3月24日上午召開，而3月24日原本預定舉行的106學年第2學期第1次校務會議將延後至中午，待上午臨時校務會議結束後，再舉行定期的校務會議。

依據台大組織章程規定，經校務會議代表1/5以上請求召開臨時校務會議時，校長應於15日內召開，校務會議代表總額過半數出席才能開會，而校務會議的決議，除了規程或議事規則另有規定外，應取得出席校務會議代表表決過半數同意。（編輯：李錫璋）1070308

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