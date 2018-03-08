亞瑟士排球報名倒數 陳菀婷粉專催人氣

（中央社記者龍柏安台北8日電）2017台北世界大學運動會中華女排隊長陳菀婷表示，今年她沒能入選亞運女排代表隊，讓她認真思考規劃未來生涯，就算真的退休，她也會在自己臉書粉絲頁上繼續推廣排球。

陳菀婷今出席2018亞瑟士盃排球錦標賽餐敘，談到自己沒能入選亞運代表隊，她坦言第一時間的確很失落，但另一方面也鬆了口氣，因為17年的排球生涯，大賽總是一個接著一個來，這段空檔能讓她專心思考，自己的下一步該怎麼走。

去年陳菀婷在台北世大運帥氣的模樣，吸引超多粉絲進場加油，企排聯賽效力中國人纖的她，看到上週企排挑戰賽首度賣票，竟吸引約2500名球迷進場觀賽，讓她嚇了一跳，不過她開心地表示：「或許是世大運的熱潮延續到今年，不過真的很謝謝所有支持排球運動的球迷朋友。」