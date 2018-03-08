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竹籐編織翹楚　張憲平葫蘆墩展出作品

記者黃玿琮／台中報導2018/03/08 16:23
▲竹籐編織大師張憲平（右）與高徒張鳳奇展示作品。（圖／記者黃玿琮攝2018.3.8）
▲竹籐編織大師張憲平（右）與高徒張鳳奇展示作品。（圖／記者黃玿琮攝2018.3.8）

榮獲國家工藝成就獎及文化部「人間國寶」的竹籐編織大師張憲平，運用獨創的仿古髹塗技術，以疏密交錯堆疊、漸層布局的精湛工法，體現沉穩內斂、粗獷古樸的竹藝風華。張憲平匯聚70件經典創作及高徒作品，8日起至4月8日在葫蘆墩文化中心展出，讓民眾盡賞他璀璨瑰麗的編藝人生。

被讚譽為竹藝界翹楚的張憲平老師（75歲）出身藺草編織世家，從祖父卓絕手藝的編蓆家業到父親草蓆民藝創作，他則於竹籐編織領域開創新局；浸淫50年獲獎無數，至國內外多次巡展，作品受國立故宮博物院等場館與名家競相典藏。他將畢生所學盡數傳承，成就潘三妹、張鳳奇等無數優秀工藝家，此次並提供得獎作品參加聯展。

張憲平擅長傳統竹篩鏤空技法，表現器體的透光特性及凹凸量感的紋飾圖騰。費時5年掌握生漆塗裝呈現古物般溫潤光澤的竹色籐彩，並可永久保存。「春湖」作品將竹篾成束穿繞，紋飾交疊如水中生機無限、糾纏蔓生的水草。「漣漪」透過雙輪口的圓形圖紋，表現投石水中引發陣陣波紋的視覺美感。

籐編作品「龍蟠」以單旋螺捲手法編塑出雕刻意象的盤繞龍身。「遊龍」利用雙層細篩的竹編蓆片組合，竹節剖剝薄面繞繡的線條交織出光影透現幻化的靈動美感。其高徒張鳳奇以編、塑、繡工法，一體成形無拼接的高難度技法形塑「鑽石與女人」柔美立體的女性曲線，及首創雙口碟形花器「溢香」。

知名原住民藤編藝師潘三妹，獲國家工藝獎第二名的「賽夏生活印象」，則以交、絞、螺捲交織出傳統部落符碼及生活圖騰的籐籃。竹藤編器作品「臀鈴」用籐皮、藤芯編織成主體網袋，下擺垂吊桂竹管、籐鈴，是賽夏族矮靈祭時，引導祖靈專用的節奏樂器，將籐編發揮極致的藝術價值。

關鍵字葫蘆墩文化中心國家工藝成就獎竹藤編織
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