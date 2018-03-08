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中央社

宏達電Vive X蓄新創能量 第3屆台北首發

中央社2018/03/08 16:05
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北8日電）宏達電布局VR生態圈，投入1億美元打造Vive X，為全球首個VR、AR創業加速器， Vive X第3屆新創團隊Demo Day展示活動今天在台北首發；而倫敦也將成為Vive X全球加速器第6個中心。

宏達電今天發布新聞稿宣布，Vive X台北加速器在企業總部舉辦第3屆新創團隊的首發Demo Day，此次演示活動邀請來自7個國家、共12家虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)相關新創團隊。除上百名投資者外，並邀請多位潛在商業夥伴，體驗VR/AR相關硬體、平台服務、工具、娛樂應用、人工智慧與企業解決方案等各方面的研發成果，也交流未來產業成長與投資機會。

Vive X第3屆新創團隊Demo Day展示活動今天由台北首發，之後將陸續於3月15日在深圳、及3月28日在舊金山舉行。

宏達電表示，Vive X為全球首個以VR/AR科技為核心的創業加速器，HTC投入1億美元打造，關注早期創業團隊，並已成長為全球最活躍的VR、AR產業投資機構，Vive X全球加速器目前共有5個中心，分別為台北、舊金山、北京、深圳與特拉維夫。從第4屆開始，即將於倫敦設立第6個加速器中心，加強服務歐洲的創新團隊。（編輯：李信寬）1070308

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