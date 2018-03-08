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中央社

推反對票公投 陳冲：讓政黨負責任提名候選人

中央社2018/03/08 16:08
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北8日電）前行政院長陳冲、負數票協會理事長張天鷞今天領銜提案「反對票」公投，預計在8月底完成第2階段連署，一併在年底大選進行公投；陳冲說，投反對票可以提高投票率，也可以讓政黨負責任提名最適當的候選人。

負數票協會推動「反對票」全國性公投，陳冲、張天鷞（音同雙）、負數票協會副理事長紀政今天到中選會遞交公投案，公投的主文為，「您同意修法使選民可以投反對票(負數票)嗎？一人還是只有一票，選民可以用其唯一選票表達反對某候選人應該是基本人權，贊成票扣除反對票後，淨贊成票較高者當選。」

張天鷞說，人民應該有權利投反對票，一人只有一票，沒有任何喜歡的候選人就投反對票，人民有權利用選票反對某個人當選。

張天鷞指出，使用反對票制度一定會提高投票率，改善民主制度，甚至可能改變選舉結果。沒有政黨會鼓勵忠誠支持者投反對票，會影響的是中間選民，投反對票可以淘汰偏激的候選人，目前聯合國秘書長選舉以及台北市的I-Voting都已經有反對票的設計。

陳冲表示，去年有位美國朋友來台灣，提到上屆美國總統大選沒有投票，因為兩個人都不喜歡，這位朋友難過沒有行使納稅人權利。

陳冲說，他3年前寫過一篇文章「快樂的民主」，意思是可以投票反對不喜歡的人，若把負數票概念引進美國，朋友說會去投反對票。

他認為，現在投票率低，政黨不負責任推出候選人，是全世界普遍現象，而投反對票是一個非常好的制度，不但提高投票率，還能讓政黨負責任地提名候選人。

這份提案公投繳交第一階段約2000份的提案連署書，中選會將進行審查，看是否成案。

負數票協會表示，中選會審核結束後，將開始啟動第二階段連署作業，預計8月底完成28萬人連署，並在11月24日九合一選舉投開票完成全國性公投。

公投流程包括提案、連署階段，提案人提案後，中選會將於30日內完成審核，戶政機關於15日內完成提案人名冊查對，送交中選會；若合於規定，相關立法機關及行政機關在30天內提出意見書。（編輯：林孟汝）1070308

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