NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈洋投測試上陣　兄弟結束美國春訓淚控前男友持刀硬上　這句話打臉她跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

判翁仁賢死刑 高院：泯滅人性難藉司法教化

中央社2018/03/08 16:08
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蕭博文台北8日電）男子翁仁賢除夕圍爐縱火燒死父母親友。高院認為，翁手段殘酷，泯滅人性，屬最嚴重罪行，犯後態度惡劣，難藉司法教化而顯著改變，求其生不可得，今天判處死刑，褫奪公權終身。

53歲的翁仁賢不滿父親偏心，疼愛事業有成的兄長，105年2月7日除夕夜，在桃園市龍潭區自家，趁父母及親友共16人圍爐時，持汽油衝進屋內縱火，造成父母、2名姪兒、姪兒的妻子及看護共6人死亡，另4人灼傷，一審遭判死刑。

台灣高等法院新聞稿指出，翁仁賢自小個性強硬、孤僻、離群，由父母兄長金援創業，但遇到挫折即撒手不做，自我價值低落，充滿負面情緒，與父母兄長關係緊張，性格呈現部分自閉症類群特質與自戀型人格，習慣將挫折轉為具有敵意的攻擊。

翁仁賢自認對家庭付出最多卻不受重視，遷怒兄嫂、姪輩，積累對全家人怨恨與不滿，萌生殺害全家人動機，甚且一同放火殺害較無互動的姪子、姪女、姪媳及無辜看護，犯罪動機與目的自私又殘忍，並無任何值得憐憫之處，可責性甚高。

新聞稿也指出，翁仁賢在家中餐廳唯一出入口縱火，以求同時殺害多人，心態凶狠，手段殘酷，泯滅人性，令人駭異。翁仁賢犯後無絲毫愧疚之意，更無悔悟之心，態度惡劣至極。

承審合議庭認為，翁仁賢行徑冷血，泯滅人性，惡性重大至極，已符合公政公約所指「最嚴重之罪行」，罪責程度極端嚴重，無論從罪刑均衡、正義報應等應報觀點，或預防他人犯罪的預防觀點，均已達到罪無可逭、須永久與世隔絕的程度，處死刑是不得已的選擇。

合議庭認為，若不處以翁仁賢死刑，不足以還死者及家屬公道，也不足以撫慰死者家屬失親之痛，更無法符合社會上普遍認可的法律價值體系及其表彰的社會正義，達到「處罰與防治最嚴重罪行」所想要達到的維護社會每一個人生命權的目的。

合議庭參酌專家鑑定，認為翁仁賢可改變性低，對家人的仇恨及殺害家人的動機仍強烈存在，偏執、僵化自我概念的態度與人格特質，難藉由司法教化而顯著改變，教化、再社會化的可能性極微，且精神狀態正常，無法迴避死刑適用，今天依殺直系血親尊親屬等罪，判處死刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。（編輯：梁君棣）1070308

宏達電Vive X蓄新創能...華南金去年本業佳 踩慶富案...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan