讓孩童更親近藝術　屏東演藝廳推親子節目與廣場展演

屏東演藝廳今(107)年推出的南國藝術節，以屏東多元藝術為主題，從3月起特別著重親子音樂教育推廣，共有南國音樂會「親子無限大」、名人講堂、假日文化廣場展演秀與戲弄南國亮點節目等四大面向，內容豐富，期盼啟發更多的孩童對藝術的無限想像與發展可能。
文化處曾龍陽副處長表示，新的一年開始演藝廳安排許多室內與戶外廣場優質節目，特別推薦16至17日宋正宏老師的「聲學解說音樂會」，讓觀眾自由入座，並在演出時依據主持人指示「大風吹」變換座位，可以認識演藝廳在不同位置所產生的音響差異，兩場合買只要499元機會難得。
▲讓孩童對藝術可以更親近，屏東演藝廳3月起推出親子節目與廣場展演。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.08）
另從10日至11月24日，每月第二個與第四個週六下午4時30分至5時30分，推出演藝廳假日文化廣場展演活動，10日先由屏東聯合管樂團登場，後續還有明興閣、全樂閣、祝安、屏東愛樂爵士樂團、屏東愛樂室內樂團、信義國小、歡呼街頭藝術團隊、高雄市夢幻大樂團等優質團隊演出，歡迎民眾到戶外廣場免費欣賞。
演藝廳實驗劇場去年推出巴洛克音樂親子系列節目，獲得家長熱烈迴響，今年實驗劇場從11日至4月15日則推出「莫札特音樂的神奇魔法」五場週日活動，福爾摩沙巴洛克古樂團與沈曉雯老師將帶領小朋友認識莫札特時期木製長笛和豎笛的音樂作品，並透過操作與體驗的結合，讓孩子們學習藝術鑑賞力與專注力，活動採報名方式，只要100元親民價格。
演藝廳「親子無限大」系列活動，包括4月14日「管管叢林探險」、5月12日「我把交響樂團變好玩」、5月26日「Fun樂園」、6月16日「BABY MUISC律動音樂會」等，12歲以下小朋友享有兒童票5折優惠，歡迎家長們用藝術豐富孩子的生活。