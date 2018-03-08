讓孩童更親近藝術　屏東演藝廳推親子節目與廣場展演

屏東演藝廳今(107)年推出的南國藝術節，以屏東多元藝術為主題，從3月起特別著重親子音樂教育推廣，共有南國音樂會「親子無限大」、名人講堂、假日文化廣場展演秀與戲弄南國亮點節目等四大面向，內容豐富，期盼啟發更多的孩童對藝術的無限想像與發展可能。

文化處曾龍陽副處長表示，新的一年開始演藝廳安排許多室內與戶外廣場優質節目，特別推薦16至17日宋正宏老師的「聲學解說音樂會」，讓觀眾自由入座，並在演出時依據主持人指示「大風吹」變換座位，可以認識演藝廳在不同位置所產生的音響差異，兩場合買只要499元機會難得。