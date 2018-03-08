NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈洋投測試上陣　兄弟結束美國春訓淚控前男友持刀硬上　這句話打臉她跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

華南金去年本業佳 踩慶富案獲利衰退

中央社2018/03/08 16:10
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北8日電）華南金控今天召開法人說明會，總經理羅寶珠表示，去年獲利衰退，主要受到慶富案提列呆帳新台幣18.24億元影響，但核心業務包括淨利息收入與淨手續費收入仍雙雙成長。

華南金表示，今年策略焦點除了多元化收益來源外，也將強化資產及資本運用效益。

華南金去年稅後純益120.92億元、年減14.2%、每股稅後純益(EPS)1.09元，資產報酬率(ROA)0.47%、股東權益報酬率(ROE)7.48%、金控資本適足率(CAR)127.97%，華南銀行資本適足率(BIS)14.25%、第一類資本適足率11.23%。

華銀去年平均放款餘額年增4%、達1.57兆元，外幣放款占比達46%、年增10.4%，由於外幣利差達2.09個百分點，較新台幣利差1.33個百分點高出76個基本點(bp)，讓淨利差(NIM)確定在去年上半年落底，並出現連續2季成長，回到1.01個百分點水準，帶動淨利息收入年增0.6%。

在淨手續費收入方面，雖然銀行保險因佣金率大幅調降，手續費收入縮水，但華銀轉向進攻信用卡級財富管理市場，去年貢獻手續費分別成長23.5%、5.5%，也讓去年淨手續費收入年增5.6%，在同業中表現相對凸出。

華南金旗下華南永昌證券則是獲利亮點，在台股上萬點、量能增溫帶動下，去年稅後達7.29億元、年增193%，且經紀業務市占率站上3%，融資餘額市占率也有4.25%，華南金表示，華南永昌證券今年將積極結合財富管理及國際證券業務分公司(OSU)新種業務，拓展獲利新動能。(編輯：陳永昌)1070308

推反對票公投 陳冲：讓政黨...南非李斯特菌大規模感染 外...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan