華南金去年本業佳 踩慶富案獲利衰退

華南金表示，今年策略焦點除了多元化收益來源外，也將強化資產及資本運用效益。

（中央社記者田裕斌台北8日電）華南金控今天召開法人說明會，總經理羅寶珠表示，去年獲利衰退，主要受到慶富案提列呆帳新台幣18.24億元影響，但核心業務包括淨利息收入與淨手續費收入仍雙雙成長。

華銀去年平均放款餘額年增4%、達1.57兆元，外幣放款占比達46%、年增10.4%，由於外幣利差達2.09個百分點，較新台幣利差1.33個百分點高出76個基本點(bp)，讓淨利差(NIM)確定在去年上半年落底，並出現連續2季成長，回到1.01個百分點水準，帶動淨利息收入年增0.6%。

在淨手續費收入方面，雖然銀行保險因佣金率大幅調降，手續費收入縮水，但華銀轉向進攻信用卡級財富管理市場，去年貢獻手續費分別成長23.5%、5.5%，也讓去年淨手續費收入年增5.6%，在同業中表現相對凸出。

華南金旗下華南永昌證券則是獲利亮點，在台股上萬點、量能增溫帶動下，去年稅後達7.29億元、年增193%，且經紀業務市占率站上3%，融資餘額市占率也有4.25%，華南金表示，華南永昌證券今年將積極結合財富管理及國際證券業務分公司(OSU)新種業務，拓展獲利新動能。(編輯：陳永昌)1070308