南非李斯特菌大規模感染 外交部籲避免生食

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）外交部今天表示，南非境內爆發李斯特菌（Listeria）大規模感染事件，已造成180人死亡；建議民眾赴南非商旅時注意衛生、避免生食，以減少遭傳染的機會。

外交部領事事務局下午發布旅遊訊息表示，根據南非傳染病研究中心統計資料，南非李斯特菌感染疫情仍未解除，截至2018年2月底，已造成180人死亡，另有915人證實感染。台灣民眾前往南非的主要旅遊地點，約翰尼斯堡市所在的豪登省及開普敦市所在的西開普省都受到影響。

領務局指出，南非政府已查出感染源頭為Enterprise Food生產的加工肉品，已關閉這家工廠與回收相關食品，並呼籲避免食用所有冷肉製品。