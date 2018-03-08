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中央社

南非李斯特菌大規模感染 外交部籲避免生食

中央社2018/03/08 16:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北8日電）外交部今天表示，南非境內爆發李斯特菌（Listeria）大規模感染事件，已造成180人死亡；建議民眾赴南非商旅時注意衛生、避免生食，以減少遭傳染的機會。

外交部領事事務局下午發布旅遊訊息表示，根據南非傳染病研究中心統計資料，南非李斯特菌感染疫情仍未解除，截至2018年2月底，已造成180人死亡，另有915人證實感染。台灣民眾前往南非的主要旅遊地點，約翰尼斯堡市所在的豪登省及開普敦市所在的西開普省都受到影響。

領務局指出，南非政府已查出感染源頭為Enterprise Food生產的加工肉品，已關閉這家工廠與回收相關食品，並呼籲避免食用所有冷肉製品。

衛生福利部疾病管制署表示，李斯特菌主要透過吃下受污染的食物，如蔬果、生乳、乳酪、肉品、熱狗、魚蝦、冰淇淋等造成感染，大部分的流行都與食物污染有關。

領務局說，感染李斯特菌的主要症狀為肺炎、發熱、咽喉炎、腹瀉、全身疼痛、腦膜炎及敗血症等，嚴重時可導致死亡，尤其以嬰幼兒、孕婦、老人，以及原有免疫疾病者較容易受到感染。建議國人於南非商旅時，避免生食，以減少遭傳染的機會；若有上述症狀，須儘速求醫診治。

領務局指出，國人在南非期間若遇急難需要協助，可撥打駐南非代表處緊急聯絡電話：（+27）828029380，南非境內直撥0828029380。或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。（編輯：楊玫寧）1070308

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