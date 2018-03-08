春季旅展登場　機票打9折還能抽精品行李箱

台北春季旅展即將於 3 月 16 日至 19 日登場，航空公司推出限時優惠，來回機票最低 2,395 元起，購票還能抽精品行李箱。國籍平價航空也初次參展，除了有全線促銷優惠價外，民眾於現場購票還有機會再享 9 折。

長榮航空除於旅展現場祭出各式超值優惠方案，即日起至 3 月 23 日也同步推出「舞˙春」線上旅展，優惠包含桃園-馬尼拉來回 2,395 元起（未稅），桃園－香港來回 2,850 元起（未稅），桃園－首爾來回 3,608 元起（未稅）、桃園－溫哥華來回 19,189 元起（含稅）以及桃園－布里斯本來回 11,160 元起（未稅）等，旅展現場購票者再加碼抽 29 吋 RIMOWA 行李箱。