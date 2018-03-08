服務業留人加薪1511元　餐飲業比例為76%最高

年後轉職潮來臨，不少企業規畫加薪留人，根據人力銀行調查，今年有71%服務業的企業啟動加薪計畫，平均每月加薪金額為1,511元，以行業類別來看，餐飲服務企業的加薪比例為76%，以地區來看，宜花東加薪企業的比例達83%，提升就職率也降低流動率。
根據518人力銀行調查，今年有71%服務業的企業啟動加薪計畫，帶動上班族薪情好轉，平均每月加薪金額為1,511元，薪資落點約在32,278元，與政府提出的目前最低薪資規範相比，高出1.2萬，加薪原因最主要為員工的重要性（38%）和職位責任提升（30%），而外部因素像是業界薪資行情、響應政府政策、需求量增加則占了約21%，若企業表示今年無加薪計畫，主因通常為企業獲利不佳。
以行業類別來看，餐飲服務企業的加薪比例為76%、百貨零售73%、其他服務63%、美容美髮62%、觀光旅遊60%。人力銀行指出，相較於景氣不佳的觀光旅遊業，餐飲、百貨加薪企業比例高，若是以地區來看，宜花東加薪企業的比例達83%、中彰投78%、桃竹苗77%、雲嘉南71%、高屏69%、北北基64%，顯示低薪地區今年有較高的企業比例提升薪資水準。
人力銀行表示，去年服務業平均薪資有超過54%企業落在月薪26,000到30,000元，20%在30,000到34,000元、15%在34,000到38,000元，平均服務業薪資為32,278元，對比員工期望的薪資，期望平均月薪為39,476元，還有不小落差，66%員工對目前薪水不滿意，63%有轉職計畫，形成服務業未來幾年持續提升薪資待遇的動力。