NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈洋投測試上陣　兄弟結束美國春訓淚控前男友持刀硬上　這句話打臉她跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
政治

黃偉哲贏得台南市長初選　妹黃智賢盼莫忘3個約定

記者戴祺修／台北報導2018/03/08 16:34
▲對於哥哥民進黨立委黃偉哲贏得台南市長初選，政治評論者黃智賢表示，希望黃偉哲不要貪汙，不要講仇恨的話，不要讓祖先蒙羞。（圖／NOWnews 資料照）
▲對於哥哥民進黨立委黃偉哲贏得台南市長初選，政治評論者黃智賢表示，希望黃偉哲不要貪汙，不要講仇恨的話，不要讓祖先蒙羞。（圖／NOWnews 資料照）

喧騰多時的民進黨台南市長初選今(8)日塵埃落定，由立委黃偉哲勝出。黃偉哲的妹妹、政治評論家黃智賢在臉書貼文表示，「黃偉哲初選勝出，恭喜哥哥， 莫忘人民 」，並希望黃偉哲不要忘了三十年前從政時跟她的三個約定。

黃智賢貼文「恭喜哥哥。哥哥，希望你不忘初衷與理想，堅持光明磊落。希望你始終謙卑，感念人民的疼惜與付託。莫忘你將近 30 年前從政時，我跟你的三個約定」。

黃智賢與黃偉哲的三個約定分別是「請不要貪汙，不要講仇恨的話，不要讓祖先蒙羞」。黃智賢表示，「我們的主張與立場不同。我也知道，政治會有許多的不得已。這是我們的三個約定。雖然我並沒有從政，卻也每天都在付出代價。但，堅持。微笑著，繼續往前走。雖然我們走的是不同的路。這半生的辛酸與淚水，只有我們自己懂。哥哥，加油！」

黃智賢說，民進黨台南市長初選中，黃偉哲一直民調最高，陳亭妃緊追在後。3 月 7 日晚上的民調，會決定誰代表民進黨選台南市長。在台南，民進黨的市長人選，幾乎篤定當選。所以在這當口，當然無所不用其極。

黃智賢說，他在 3 月 6 日政論節目有一分鐘談話，指出陳亭妃東區後援會的幹部在網路大量散發以下的內容：「潑婦罵街出名的黃智賢，專門罵台灣人、民進黨、阿扁總統，連賴清德前市長都不放過，電視上的名嘴黃智賢竟然就是黃偉哲的妹妹，請問大台南市民，你能接受嗎？你能把台南市交給這種家庭嗎？」

黃智賢認為，民進黨台南市長初選如火如荼，因為她的哥哥黃偉哲也是參選人之一，所以她一直避免談這件事，可是她不想碰，人家一定要來談她。

黃智賢質疑，她在文章或節目上對執政者的批評都本於事實，反對她的人盡可挑戰，盡可用各式各樣的辯論，拿出事實來反駁她，可是陳亭妃沒有辦法反駁她，就用羞辱她人格的方式來對付她的哥哥？

黃智賢批評，難道民主進步黨所堅持的民主進步，就是任何人都沒有獨立人格跟言論自由嗎？民進黨的初選，跟她有什麼關係？難道不喜歡她的言論，就要連坐懲罰她的哥哥黃偉哲？這還是民主國家嗎？
 

關鍵字黃偉哲黃智賢陳亭妃台南市長初選
名嘴為何先知初選結果？黨給答案了菜價崩跌誰負責　吳音寧去留引關注

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan