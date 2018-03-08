黃偉哲贏得台南市長初選　妹黃智賢盼莫忘3個約定

黃智賢貼文「恭喜哥哥。哥哥，希望你不忘初衷與理想，堅持光明磊落。希望你始終謙卑，感念人民的疼惜與付託。莫忘你將近 30 年前從政時，我跟你的三個約定」。

喧騰多時的民進黨台南市長初選今(8)日塵埃落定，由立委黃偉哲勝出。黃偉哲的妹妹、政治評論家黃智賢在臉書貼文表示，「黃偉哲初選勝出，恭喜哥哥， 莫忘人民 」，並希望黃偉哲不要忘了三十年前從政時跟她的三個約定。

黃智賢與黃偉哲的三個約定分別是「請不要貪汙，不要講仇恨的話，不要讓祖先蒙羞」。黃智賢表示，「我們的主張與立場不同。我也知道，政治會有許多的不得已。這是我們的三個約定。雖然我並沒有從政，卻也每天都在付出代價。但，堅持。微笑著，繼續往前走。雖然我們走的是不同的路。這半生的辛酸與淚水，只有我們自己懂。哥哥，加油！」

黃智賢說，民進黨台南市長初選中，黃偉哲一直民調最高，陳亭妃緊追在後。3 月 7 日晚上的民調，會決定誰代表民進黨選台南市長。在台南，民進黨的市長人選，幾乎篤定當選。所以在這當口，當然無所不用其極。

黃智賢說，他在 3 月 6 日政論節目有一分鐘談話，指出陳亭妃東區後援會的幹部在網路大量散發以下的內容：「潑婦罵街出名的黃智賢，專門罵台灣人、民進黨、阿扁總統，連賴清德前市長都不放過，電視上的名嘴黃智賢竟然就是黃偉哲的妹妹，請問大台南市民，你能接受嗎？你能把台南市交給這種家庭嗎？」

黃智賢認為，民進黨台南市長初選如火如荼，因為她的哥哥黃偉哲也是參選人之一，所以她一直避免談這件事，可是她不想碰，人家一定要來談她。

黃智賢質疑，她在文章或節目上對執政者的批評都本於事實，反對她的人盡可挑戰，盡可用各式各樣的辯論，拿出事實來反駁她，可是陳亭妃沒有辦法反駁她，就用羞辱她人格的方式來對付她的哥哥？

黃智賢批評，難道民主進步黨所堅持的民主進步，就是任何人都沒有獨立人格跟言論自由嗎？民進黨的初選，跟她有什麼關係？難道不喜歡她的言論，就要連坐懲罰她的哥哥黃偉哲？這還是民主國家嗎？

