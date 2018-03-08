「女力時代」寵愛女性讀好書　竹縣文化局鼓勵悅讀好書

因應婦女節到來，新竹縣政府文化局於圖書館一樓大廳特別推出寵愛女性悅讀好書書展，從即日起至3/25展出包括彩妝、設計、繪本、旅遊、運動等各類型書籍。

張宜真局長表示，女人就要愛自己、做自己，活得健康美麗！為了支持女性朋友新竹縣政府文化局圖書館即日起至3/25在圖書館一樓大廳舉辦女性主題書展特別邀請平日忙碌於家庭和工作的女性朋友們一起來享受閱讀的幸福。

文化局邀請竹北女青商會第一位女性會長暨竹北健言社創社長林滿金小姐、知名設計師陳小英小姐、詩畫畫家何文高小姐推薦適合各類型女性閱讀的好書，包括適合愛自己的輕熟女閱讀的《女生要好好的 : 用一張圖,學會美麗健康秘訣》、《老妹世代 : 30歲後,我反而更喜歡自己》、《姐姐我最大 : 我就愛現在的自己,不必討好誰》等書籍。

此外還有適合想改變自己閱讀的《如何愛你的負面情感》、《翻轉人生逆向思考練習》等書、適合小資女孩閱讀的《小資族如何簡單買保險 : 易學.易懂.不吃虧的投保技巧大公開》等書、適合超級媽媽閱讀的《媽媽是最好的英文老師》、《心理師媽媽這樣搞定固執小孩》等精彩書目。