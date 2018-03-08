影／春季耍「花」招　燒肉也能吃得很健康

隨著春暖花開的季節即將來臨，各家餐廳業者紛紛推出春季新品，素有「地表最強燒肉丼」之稱的連鎖燒肉丼業者「開丼」搶搭春季商機大玩花樣，推出極具話題及吸睛效果的「花系丼飯」大耍「花」招，利用鮮蔬與主打的燒肉丼，將兩者結合玩出新吃法，除了口味承襲品牌一貫的美味精神之外，擺盤上更獨具巧思，一道道宛如盛開在碗裡的燒肉花，讓視覺及味覺均得到滿足，愛吃肉的肉食控饕客能同時享受到鮮蔬的美味。

「誰說愛吃肉的人不愛吃菜？」吃肉的同時也需要補充一些蔬菜，達到健康均衡飲食，也能一解油膩！

開丼推出的「春季燒肉花丼」新品一共 4 款如下：

「五目鮮蔬燒肉丼」，嚴選當季 5 種鮮蔬手工捲入香氣四溢的豬五花燒肉內，一碗丼飯可以吃到 10 卷共 5 種不同的蔬菜。視覺部分則以「春暖花開」的概念呈現，宛如在碗中盛開的燒肉花，每一口咬下都可以品嚐到不同蔬菜多層次搭配的驚喜口感。



▲嚴選當季 5 種鮮蔬手工捲入香氣四溢的豬五花燒肉內，一碗丼飯可以吃到 10 卷共 5 種不同的蔬菜。（圖／記者賴詠璿攝,2018.03.08）

「 XO 水蓮燒肉丼」，分牛、豚兩種口味，以經過 XO 醬拌炒的水蓮為主角，透過模具排成一個綠色花冠，中央盛上一顆炸過的半熟蛋，滑順的蛋黃中和了 XO 醬的辣度，搭配上重量級燒肉，視覺美味雙重滿足。



▲「 XO 水蓮燒肉丼」分牛、豚兩種口味。（圖／記者賴詠璿攝,2018.03.08）



▲滑順的半熟蛋黃中和了 XO 醬的辣度。（圖／記者賴詠璿攝,2018.03.08）

「起司鮮蔬漢堡丼」，漢堡排中加入了秋葵及滿滿的起司，一口咬下可以品嚐到秋葵的鮮脆與香濃起司交融，兩者形成完美平衡。起司鮮蔬漢堡丼中央放有特製炸蛋，底下鋪滿青翠水菜來增添清爽口感，整體造型就像是一蕊綻放的花朵，令人耳目一新。



▲「起司鮮蔬漢堡丼」一口咬下可以品嚐到秋葵的鮮脆與香濃起司交融。（圖／開丼提供）

「蓮藕漢堡燒」以東方人喜愛的蓮藕夾入多汁漢堡肉，蓮藕爽脆的口感中又帶有漢堡肉的軟嫩多汁，創意的中西合璧料理，讓饕客一口咬下可以品嚐到華麗的雙重口感。



▲「蓮藕漢堡燒」以東方人喜愛的蓮藕夾入多汁漢堡肉，一口咬下可以品嚐到華麗的雙重口感。（圖／記者賴詠璿攝,2018.03.08）

杰立餐飲集團 CEO 楊哲瑋強調：「誰說愛吃肉的人不愛吃菜？」當鮮蔬遇上燒肉清爽又解膩，開丼利用健康蔬食與超值肉量完美擺盤，還能滿足現在人用餐「手機先吃」的風氣，好吃又好拍，而春季限定的 4 款新品將一路販售至 5 月 14 日，全省開丼門市均可享用，想嘗試「燒肉花丼」的饕客腳步要快，可別向隅了！