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遠航新機添運能 10月開航大阪

鉅亨網2018/03/08 16:26
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遠東航空今 (8) 日宣布，今 (2018) 年預計再引進 2 架 ATR72-600 型新機，也規畫明 (2019) 年引進空中巴士或波音單走道飛機，同時增加國際航線，隨著新機隊陸續到位，預計 10 月起新增桃園 - 大阪航線，屆時將成為遠航的第 2 條日本定期航線。

遠航的機隊汰舊換新計畫持續進行中，自去 (2017) 年引進的 2 架 ATR72-600 型新機投入國內航線，今年 (2018) 預計再引進 2 架 ATR72-600 型新機。

遠航說明，今年 2 架新機加入後，將有 4 架 ATR72-600 和 8 架 MD-82/83 機型，ATR72-600 機型主要執飛台灣和離島地區的航線，而載客量較大的 MD-82/83 機型，則負責執飛國際航線。

目前遠東航空共有 3 條由桃園機場出發的國際定期航線，包括東南亞地區的柬埔寨吳哥窟、越南峴港，以及東北亞地區的日本新潟，另外也有不定期的包機航線，如日本秋田、福島地區。

其中，遠航於 2016 年開航的桃園新潟航線至今已滿一周年，平均載客率達 8 成，遠航表示，正積極與台、日兩地的民航主管機關接觸和申請中，初期預劃以每日 2-3 班的航班執飛。

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