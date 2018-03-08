遠航新機添運能 10月開航大阪

遠東航空今 (8) 日宣布，今 (2018) 年預計再引進 2 架 ATR72-600 型新機，也規畫明 (2019) 年引進空中巴士或波音單走道飛機，同時增加國際航線，隨著新機隊陸續到位，預計 10 月起新增桃園 - 大阪航線，屆時將成為遠航的第 2 條日本定期航線。

遠航的機隊汰舊換新計畫持續進行中，自去 (2017) 年引進的 2 架 ATR72-600 型新機投入國內航線，今年 (2018) 預計再引進 2 架 ATR72-600 型新機。

遠航說明，今年 2 架新機加入後，將有 4 架 ATR72-600 和 8 架 MD-82/83 機型，ATR72-600 機型主要執飛台灣和離島地區的航線，而載客量較大的 MD-82/83 機型，則負責執飛國際航線。