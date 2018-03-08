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僅36天！創A股IPO新紀錄 中國證監會：富士康首

鉅亨網2018/03/08 16:22
鉅亨網 / NOWnews
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根據《新浪財經》週四 (8 日) 報導，中國證監會表示，鴻海（2317-TW）旗下富士康工業科技（Foxconn Industrial Internet，FII），首發已獲通過。

報導稱，從 2 月 1 日，富士康股份招股書申報稿上報日算起，僅花 36 天，就獲得通過，創 A 股市場 IPO 新紀錄。

《彭博社》報導稱，富士康 FII 在中國營運時間，雖然尚未達到上海證交所 A 股要求的至少 3 年，但其招股書上載明，已獲得主管機關通過。

富士康 FII 從提交申請到中國證監會對 IPO 上市文件的審查，富士康只花了一個多月的時間，直接跳過等待名單上近 400 家公司，這些公司有些甚至是從 2015 年起就開始排隊申請上市。

上週，中國政府公布 31 項「惠台」措施，從稅收優惠到國有企業聯合投資的大規模計畫，將台灣企業拉近中國的懷抱，讓科技產業比以往更關注中國的政治舞台。

《彭博社》分析，對鴻海董事長郭台銘來說，富士康 FII 在Ａ股上市，A 股估值前景令人垂涎欲滴，尤其強大品牌和科技亮點，更是預期將獲得散戶投資人的青睞，而富士康 FII 母公司鴻海（2317-TW）持股高達 85%，預期潛在獲利驚人。 

不同於台股以科技股為主流股，陸股雖以金融股當道，但在中國上市的五家大型科技公司本益比仍高達 16 至 47 倍，根據 Gadfly 編制的數據顯示，富士康 FII 的估值可以從 350 億美元上看到 1000 億美元。

所以完全可以想像，富士康 FII 將擁有比台灣母公司鴻海更大的的市值，目前鴻海的表現遠遠落後於大盤，周一收盤價為新台幣 87 元，本益比僅 11 倍。

富士康 FII 將在 A 股上市，對於郭台銘來說，預期可能將來是巨大的成功，但同時也突顯了台海兩岸掛牌，本益比相差如此懸殊的問題。

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