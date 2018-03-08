〈外銀拚金融創新〉聚焦快速、便利 4大外銀數位服

今年來，各大外銀除積極招募數位金融相關人才之外，也陸續推出訴求快速、便利等創新金融服務，其中渣打銀就應用最新科技的臉部辨識功能，搭配指紋辨識與圖形登入，行動銀行客戶想查詢帳戶資料時，只要透過手機進行設備綁定，經由圖形解鎖、按壓指紋或掃描臉部辨識，就可迅速登入行動銀行。

數位金融趨勢，繼今 (2018) 年 2 月花旗銀首創業界，推出信用卡預審機制，可即時得知卡片申辦初步審核結果之後，渣打銀今 (8) 也宣布，創外商銀行之先，同步推出臉部辨識、指紋辨識與圖形辨識等 3 項登入服務。

不過，其實早在 2016 年花旗銀就推出指紋辨識登入網銀服務，花旗銀近年來一直積極推出數位化、行動化和生活化等相關創新金融服務，其中就包括台灣和澳洲才有的 iPhone 手機指紋登入，並同步創新行動密碼功能，讓手機取代簡訊動態密碼 (OTP)，省去收簡訊輸入密碼步驟。

生活化的部分，花旗銀與業者合作行動市集 APP，簡化刷卡購票流程，登入會員後自動記憶卡號資料，最快 12 分鐘完成購票。花旗 (台灣) 銀行消費金融總事業群負責人李芸表示，花旗的數位金融策略，最重要的雙核心就為簡單、快速，要讓客戶用最短的的時間、最少的步驟，完成銀行相關業務服務。

至於星展銀數位創新部分，則與 IBM 合作，推出首款台灣企業金融 AI 客服「星展 i 客服」，提供個人金融諮詢，包括外匯理財、數位化理財和貸款等，以及企業金融等行動諮詢服務。客戶只要透過 Line 聊天，就可以直接連結到星展銀的行動銀行、網銀平台執行交易。

此外，星展銀也有推出中小企業星利貸，只要在台灣設立登記、連續營運滿 3 年以上、票債信良好，且可配合台灣中小企業信保基金保證的中小企業主，只需 3 分鐘完成線上登錄，最快可於 5 個工作日內得知核貸結果等便利服務。

而滙豐銀今年也積極衝刺數位金融，包括提供 200 多名財富管理理專每人一台 iPad、啟動電子簽名直接簽署保單等數位保險系統，以及推出以卡辦卡申請服務，最快 3 到 5 分鐘可以完成申請，另外也啟動線上個人戶對保服務，透過線上視訊會議模式與客戶進行對保。