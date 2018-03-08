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蘋果了得！華通去年純益倍增 EPS 3元 每股擬配

鉅亨網2018/03/08 16:28
鉅亨網 / NOWnews
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蘋果供應鏈大廠華通 (2313-TW) 去年第 4 季受惠供貨蘋果 iPhone X 類載板帶動，營收創新高紀錄，全年稅後純益也亮眼，達 35.77 億元，年增 1.2 倍，該公司董事會今 (8) 日針對去年盈餘，每股擬配現金股利 1.2 元，較上一年配發的 0.6 元也增加 1 倍。

以華通今天收盤價 32.25 元計算，華通配發 1.2 元現金股利的殖利率為 3.72%，華通此股利分配案，將交由 6 月 14 日的股東會討論。

華通 2017 年營收為 539.64 億元，創新高，年增 18.56%，依華通公布的去年稅後純益為 35.77 億元，年增 1.2 倍，每股純益為 1.05 元。而華通去年第 4 季營收 169.46 億元創新高，季增 13.43%，年增 19.21%，而單季稅後純益 12.51 億元，季減 10.24%，年增 44.15%。

華通累計前 2 月營收 76.54 億元，年增 1.41%，法人預期，華通首季營收將優於去年同期的 112.15 億元，且第 2 季營收再向上攀高，2018 年營收將呈現逐季成長的態勢。

華通雖進入第 1 季淡季，1 月及 2 月營收也下滑到 50 億元以下，華通已調配接單量與產能，今年首季以「不加班」、員工正常休假為重要營運原則，預計在第 1 季產能利用率仍以維持 8 成為重要目標。

至於華通今年首季營運產品重點在於 HDI(高密度連結板) 及軟硬結合板，應用產品別也以筆電、手機及平板電腦為主，3 月中、下旬則有第一波對中國品牌手機 PCB 的出貨，第 2 季則有明顯的美系客戶新款筆電及平板用板的交貨，忙碌的生產已自 3 月起展開。

華通日 K 線圖

 

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