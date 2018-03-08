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政治

菜價崩跌誰負責　吳音寧總座去留引關注

記者江昱逵／台北報導2018/03/08 16:44
▲台北農產運銷公司總經理吳音寧 8 日表示，在北農休市問題上，她一直有向市政府與農委會報告，沒有不出來面對。(圖／中央社，2018.03.08)
▲台北農產運銷公司總經理吳音寧 8 日表示，在北農休市問題上，她一直有向市政府與農委會報告，沒有不出來面對。(圖／中央社，2018.03.08)

台北農產運銷公司拍賣市場先是因農曆年連休五天，後來又因農曆節日連休三天，造成開市後蔬果因生產過量，菜價崩跌，北市府與農委會互踢皮球，數度隔空嗆聲，台北市長柯文哲今（8）日出面緩頰，說問題解決才是最重要的。北農總經理吳音寧神隱 12 日終於出面，但面對外界對她能力的質疑，她除了用台語說「歹勢」，也表明自己並不知道會惹出這麼大的風波，至於是否還適任總座，她表示交由董事會決定她的去留。

北市府昨下午舉行記者會，由北農董事長陳景峻、北市府市場處長許玄謀主持，北市府提供出席名單包括吳音寧，最後卻沒出席，遭諷持續「神隱」。陳景峻也撂話「所以我才會講，要拿權力，就說是總經理制；要講責任，就是董事長制」。

吳音寧強調，她自己沒有神隱，12 天來都坐鎮公司，忙著聯繫處理，甚至昨天（7日）市府要求她出席記者會，也是因為要顧貨車進場，所以沒去。

現場記者質疑吳音寧難道不該出面穩定軍心，卻放任農委會與北市府互槓？吳音寧說，自己絕對沒有不出來面對，但這段期間都一直跟內部同仁開會，商量因應之道，整個過程也有向市政府、農委會報告，也感謝相關單位協助。

現場媒體不認同這樣的答案，質疑吳音寧神隱的時間為何是「12 天」而非 1 天，這讓吳音寧顯得有點無法招架，她先低頭沉思，然後用台語說「歹勢」，接著澄清自己想把事情處理好最重要，事情已經來了，就是面對它、把它處理好。她說，有很多辛勞是媒體和外界無法理解的，包括他們在整個過程中做了多少聯繫，打了多少通電話，都是為了維持產銷平衡，「都很盡心盡力在做了」。

至於是否感到委屈？吳音寧認為，自己真的沒有什麼委屈，因為整個過程中，有很多北農人員的幫忙，但這件事情最後一定會有檢討報告向董事會說明，至於這次事件後，會不會請辭負責？吳音寧僅表示，適不適任的問題，交由董事會決定。

關鍵字北農吳音寧柯文哲陳景峻菜價
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