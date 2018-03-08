越南課肥料防衛稅 業者：台產品多已排除

（中央社記者廖禹揚台北8日電）越南工商部正式對特定進口肥料實施防衛措施，台灣業者表示，台灣生產產品多已排除在本措施適用範圍外，且最終課徵稅率較先前臨時防衛稅率更低，預估影響有限，仍有待觀察。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿指出，越南工商部自3月7日正式對特定進口肥料實施防衛措施，至2019年3月6日為止，將針對DAP（磷酸二銨）及MAP（磷酸一銨）肥料產品，課徵每公噸112萬8531越南盾（約新台幣1591元）防衛稅，2019年3月7日至2020年3月6日則將課徵每公噸107萬2104越南盾（約新台幣1511元）防衛稅。