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越南課肥料防衛稅 業者：台產品多已排除

中央社2018/03/08 16:29
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北8日電）越南工商部正式對特定進口肥料實施防衛措施，台灣業者表示，台灣生產產品多已排除在本措施適用範圍外，且最終課徵稅率較先前臨時防衛稅率更低，預估影響有限，仍有待觀察。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿指出，越南工商部自3月7日正式對特定進口肥料實施防衛措施，至2019年3月6日為止，將針對DAP（磷酸二銨）及MAP（磷酸一銨）肥料產品，課徵每公噸112萬8531越南盾（約新台幣1591元）防衛稅，2019年3月7日至2020年3月6日則將課徵每公噸107萬2104越南盾（約新台幣1511元）防衛稅。

產業界人士表示，本次涉案產品以低階單質肥料為主，台灣生產產品為複合肥料，多已排除在適用範圍之外，且本案最終課徵稅率低於先前課徵的臨時防衛稅率，預估對台灣相關業者影響有限，但仍需持續觀察實際影響。

根據越南競爭管理局統計，台灣自2013至2016年調查期間，出口至越南的涉案產品總量約109萬公噸，在整體涉案產品進口總量占比約為0.18%。

越南工商部去年5月對進口肥料展開防衛措施調查，並於同年8月公布初步調查結果，自去年8月19日至今年3月6日對特定進口肥料課徵每公噸185萬5790越南盾（約新台幣2616元）臨時防衛稅。最終調查結果中，越南工商部決定調降防衛稅率，已繳納臨時防衛稅率的廠商也可申請退稅。（編輯：張良知）1070308

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