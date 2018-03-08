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遠航憂高齡機淘汰無緩衝 等同逼關門

中央社2018/03/08 16:29
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北8日電）交通部去年預告修正相關法規，明年1月1日起強制淘汰26年高齡機，遠航強烈反彈，民航局提調整案，交通部還未同意，遠航總經理李承仲今天受訪說，若無足夠緩衝期，等同逼關門。

交通部去年11月29日預告修正「民用航空運輸業管理規則」，增訂108年1月1日以後，民用航空運輸業所使用的客機，機齡不得超過26年的規定。

這項法規修正由交通部民用航空局提出，根據預告的修改法規說明，主要是考量國籍民用航空運輸業者使用的高齡飛機面臨諸多問題，例如：飛機器材採購不易、維護成本驟增及因機械故障導致異常事件發生的機率增加等狀況。

這項法規的預告期為一個月，國籍航空業者中唯一面臨高齡機條款的遠東航空提出反對意見，並盼政府給予緩衝期，法規至今仍未完成法制作業，尚未生效。

根據民航局公布的國籍航空器機齡，遠航現有8架MD型飛機，機齡全部超過20年；其中，有2架已超過26年，明年2月1日、3月1日分別各有一架會達26年。

遠航今天舉行媒體春酒，李承仲受訪表示，如果依照原先公告修正的法規，遠航有4架飛機明年無法營運，公司馬上少了一半收入，等同逼公司關門，若真無任何緩衝期，李承仲甚至回答乾脆給他一把武士刀。

李承仲說，遠航機隊汰舊換新計畫持續進行，去年引進兩架ATR72-600飛機，今年第3、4季會再分別引進一架同型機，並正規劃2019年引進2架空中巴士或波音的單走道飛機。

李承仲說，引進飛機還要搭配飛行員訓練，現在航空業對飛行員的需求大於供給量，要有足夠時間，才能完成機隊更新的人員培訓。

李承仲說，不希望強制淘汰高齡機對員工就業造成影響，希望交通部能給遠航至少2至3年緩衝期。

根據遠航的規劃，預計2019年起，每年汰換兩架MD飛機，2023年全部汰換完。

民航局提出強制高齡機汰條款修正建議，已呈報交通部，最後是維持原預告草案，或採納修正建議案，由交通部決定。

交通部航政司空運管理科長施惠真說，飛安是最重要的選項，業者應及早因應，交通部會依民航局提出的調整建議做評估，再報請交通部長賀陳旦裁示。（編輯：陳清芳）1070308

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