NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈洋投測試上陣　兄弟結束美國春訓淚控前男友持刀硬上　這句話打臉她跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

國巨陳泰銘：被動元件需求旺 持續到2019年

中央社2018/03/08 16:31
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）國巨董事長陳泰銘表示，蘋果iPhone對被動元件需求增，加上汽車、工業、物聯網、5G等應用帶動，他看好被動元件產業需求強度持續到2019年。

國巨今天下午舉辦線上法人說明會，這是國巨從2011年來首次自辦法說會。陳泰銘率一級主管親自參與。

談到國巨去年第4季毛利率大幅提升因素，陳泰銘指出，主要是公司整體產品組合優化、加上高階應用端新產能開出，帶動平均銷售價格（ASP）和毛利率提升。

陳泰銘表示，國巨從6年前和7年前開始，布局汽車和工業規格新應用，有助ASP和毛利率成長。

若與同業比較，陳泰銘表示， 同業去年第4季平均毛利率提升在2%到3%範圍幅度，若是只因漲價因素帶動國巨毛利率提升，應該同業毛利率也會明顯上揚。

他強調，國巨營收和毛利率提升幅度大於同業，毛利率提升一部分因素來自產品價格漲價，但大部分因素來自產品組合優化、以及高階新產品產能開出。

法人問到今年至2020年被動元件產業趨勢，陳泰銘指出，1987到1988年、以及2000年間因殺手級產品出現，帶動被動元件需求急速拉升。去年2017年底情況主要是產業結構改變，來自各方面需求帶動，包括智慧型手機、汽車、互聯網、物聯網、5G等。

他以蘋果（Apple）為例指出，iPhone 7平均單支需求約420顆被動元件，到今年iPhone X時期，被動元件需求增加到600到620顆，加上手機市場成長5%到10%，整體被動元件數量需求提升30%到40%，成長幅度達到1.1倍。

此外，汽車傳統引擎朝向油電混合和充電式發展，加上明、後年自動駕駛車興起，充電式汽車由電池供電的被動元件需求，是傳統引擎汽車的5倍。

陳泰銘表示，汽車產業對被動元件需求成長放大，國巨集團也把過去毛利率不佳的產能，轉移到汽車和工業規格需求產能上。此外，互聯網、智慧家庭、無人商店等應用，也帶動被動元件大量需求。

陳泰銘指出，產能轉移到汽車、工規應用，比標準型產能價格增加2倍到1.5倍。他認為，現在被動元件產能擴充較有規律和產業秩序，預期產業需求強度會持續蠻久時間，樂觀看到2019年。

國巨去年第4季財報單季合併營收新台幣96.51億元，季成長15.3%，年成長42.7%。去年第4季歸屬母公司業主淨利達30.16億元，單季每股稅後純益達8.62元。國巨去年第4季毛利率43.7%，季增增加13.4個百分點，較前年同期增加19個百分點。

從去年全年來看，國巨去年合併營收322.59億元，較前年成長16.1%。全年歸屬母公司業主淨利66.56億元，全年每股稅後純益15.64元。國巨去年全年毛利率32.5%，較前年增加8.9個百分點。

國巨去年第4季單季、以及去年全年度合併營收、毛利、營利、稅後淨利及每股稅後盈餘，均創下歷年新高。（編輯：黃國倫）1070308

地震後7個月 四川九寨溝景...網路購物注意陷阱 慎防誇...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan