國巨陳泰銘：被動元件需求旺 持續到2019年

陳泰銘表示，國巨從6年前和7年前開始，布局汽車和工業規格新應用，有助ASP和毛利率成長。

談到國巨去年第4季毛利率大幅提升因素，陳泰銘指出，主要是公司整體產品組合優化、加上高階應用端新產能開出，帶動平均銷售價格（ASP）和毛利率提升。

國巨今天下午舉辦線上法人說明會，這是國巨從2011年來首次自辦法說會。陳泰銘率一級主管親自參與。

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）國巨董事長陳泰銘表示，蘋果iPhone對被動元件需求增，加上汽車、工業、物聯網、5G等應用帶動，他看好被動元件產業需求強度持續到2019年。

若與同業比較，陳泰銘表示， 同業去年第4季平均毛利率提升在2%到3%範圍幅度，若是只因漲價因素帶動國巨毛利率提升，應該同業毛利率也會明顯上揚。

他強調，國巨營收和毛利率提升幅度大於同業，毛利率提升一部分因素來自產品價格漲價，但大部分因素來自產品組合優化、以及高階新產品產能開出。

法人問到今年至2020年被動元件產業趨勢，陳泰銘指出，1987到1988年、以及2000年間因殺手級產品出現，帶動被動元件需求急速拉升。去年2017年底情況主要是產業結構改變，來自各方面需求帶動，包括智慧型手機、汽車、互聯網、物聯網、5G等。

他以蘋果（Apple）為例指出，iPhone 7平均單支需求約420顆被動元件，到今年iPhone X時期，被動元件需求增加到600到620顆，加上手機市場成長5%到10%，整體被動元件數量需求提升30%到40%，成長幅度達到1.1倍。

此外，汽車傳統引擎朝向油電混合和充電式發展，加上明、後年自動駕駛車興起，充電式汽車由電池供電的被動元件需求，是傳統引擎汽車的5倍。

陳泰銘表示，汽車產業對被動元件需求成長放大，國巨集團也把過去毛利率不佳的產能，轉移到汽車和工業規格需求產能上。此外，互聯網、智慧家庭、無人商店等應用，也帶動被動元件大量需求。

陳泰銘指出，產能轉移到汽車、工規應用，比標準型產能價格增加2倍到1.5倍。他認為，現在被動元件產能擴充較有規律和產業秩序，預期產業需求強度會持續蠻久時間，樂觀看到2019年。

國巨去年第4季財報單季合併營收新台幣96.51億元，季成長15.3%，年成長42.7%。去年第4季歸屬母公司業主淨利達30.16億元，單季每股稅後純益達8.62元。國巨去年第4季毛利率43.7%，季增增加13.4個百分點，較前年同期增加19個百分點。

從去年全年來看，國巨去年合併營收322.59億元，較前年成長16.1%。全年歸屬母公司業主淨利66.56億元，全年每股稅後純益15.64元。國巨去年全年毛利率32.5%，較前年增加8.9個百分點。

國巨去年第4季單季、以及去年全年度合併營收、毛利、營利、稅後淨利及每股稅後盈餘，均創下歷年新高。（編輯：黃國倫）1070308