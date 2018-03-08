和平警分局慶祝婦女節　推廣摺紙藝術舒壓

和平警分局於8日婦女節舉辦一系列相關活動，分局長陳永昌對女性員工表達慰勉及關懷之意，讓參與的同仁們皆感到溫暖及窩心；活動中並安排「摺紙藝術」講座，透過摺紙讓分局平日繁重、緊湊的同仁心情，得到舒壓療癒的效果。

和平警分局慶祝婦女節活動中，特別邀請分局勤務指揮中心張志峰主任開設「摺紙藝術」講座，藉其平日的興趣及專長，在婦女節這天與分局同仁分享其摺紙成果；只見大小鯉魚同游於水中，掀起波紋；又見紅白雙鶴遨遊天際，萬里無雲，各項摺紙動物作品均栩栩如生，令人嘆為觀止；透過摺紙也讓分局女性同仁的心情得到舒壓療癒的效果，完成作品的過程中，也得到滿滿的驚喜與成就感。