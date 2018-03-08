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和平警分局慶祝婦女節　推廣摺紙藝術舒壓

記者黃玿琮／台中報導2018/03/08 17:10
▲和平警分局慶祝婦女節，贈玫瑰花並推廣摺紙藝術舒壓。（圖／和平警分局提供2018.3.8）
▲和平警分局慶祝婦女節，贈玫瑰花並推廣摺紙藝術舒壓。（圖／和平警分局提供2018.3.8）

和平警分局於8日婦女節舉辦一系列相關活動，分局長陳永昌對女性員工表達慰勉及關懷之意，讓參與的同仁們皆感到溫暖及窩心；活動中並安排「摺紙藝術」講座，透過摺紙讓分局平日繁重、緊湊的同仁心情，得到舒壓療癒的效果。

和平警分局慶祝婦女節活動中，特別邀請分局勤務指揮中心張志峰主任開設「摺紙藝術」講座，藉其平日的興趣及專長，在婦女節這天與分局同仁分享其摺紙成果；只見大小鯉魚同游於水中，掀起波紋；又見紅白雙鶴遨遊天際，萬里無雲，各項摺紙動物作品均栩栩如生，令人嘆為觀止；透過摺紙也讓分局女性同仁的心情得到舒壓療癒的效果，完成作品的過程中，也得到滿滿的驚喜與成就感。

▲和平警分局慶祝婦女節，贈玫瑰花並推廣摺紙藝術舒壓。（圖／和平警分局提供2018.3.8）

講座結束後，更提供精美蛋糕及咖啡，搭配抽獎活動讓同仁們在歡笑聲中了解性平相關議題，並安排女性員工座談會，贈送玫瑰花及精美香氛禮品；讓處在分局中的少數女性同仁們，能與分局長面對面的表達工作相關問題及抒發各種感受。

分局長陳永昌表示，警察工作日夜顛倒，分局中女性同仁在工作崗位上表現亮麗，下班之後還需照顧家庭，更顯辛勞。透過各項相關活動，聆聽女性同仁的聲音，抒解壓力，未來分局也會繼續為女性同仁建立友善溫馨的工作環境。

關鍵字和平警分局婦女節摺紙
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