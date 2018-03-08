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中央社

網路購物注意陷阱 慎防誇大宣稱療效

中央社2018/03/08 16:35
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市政府衛生局副局長許朝程今天表示，違規廣告主要刊載在電視購物平台，臉書竄升至網路平台第二名。他呼籲民眾購物務必擦亮眼睛、小心受騙。

許朝程今天公布106年食品、藥物及化粧品違規廣告，共開罰業者1149件違規案，罰款3520餘萬元。其中，廣告商麗基公司的違規廣告，橫跨食品及化粧品兩項，都高居違規首位。

許朝程說，所有違規廣告幾乎都是涉及誇大不實或宣稱療效，及廣告內容與核定表不符。無論食品宣稱瘦身減肥、促進肌膚再生、預防癌症，或化粧品宣稱除皺回春、促進生髮、漂白除斑，這些廣告誇大不實要多留意，才不會瘦了荷包又無法達到預期效果。

衛生局統計，全年被罰得最多的產品是一款手工皂組，其次是名醫推薦養髮精華，接著是號稱專利瞬效雷射美白組。

衛生局統計分析違規廣告刊登平台，排行近2年沒有變化，依序為電視、網路、平面媒體。其中，電視購物違規廣告，以東森購物及MOMO購物、森森購物位列前3名。

許朝程說，網路違規廣告除公司自家官網外，逾6成來自臉書（Facebook）或各類網路購物網，特別是臉書的網路違規率竄升，去年比105年上升3倍。蝦皮拍賣已成為去年興起的違規廣告網路平台。（編輯：李錫璋）1070308

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