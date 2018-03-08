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彭博專欄作家：聯準會並不懼怕通膨和貿易戰

鉅亨網2018/03/08 16:41
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聯準會委員 Lael Brainard 週二發表一場演講，題目為「當逆風轉為順風，貨幣政策的轉換」。彭博社專欄作家指出，若細聽演講內容，會發現聯準會其實不是太擔憂通膨超過 2% 目標，而若發生貿易戰，聯準會也有應對政策。

Lael Brainard 在演講中指出，美國經濟已開始從順風中受益，如稅改法案，以及歐洲和亞洲的經濟成長速度正在加快，代表著他們將對美國的出口產生更多需求。

而在同天，白宮首席經濟顧問科恩 (Gary Cohn) 因與川普在關稅政策意見不合，宣布請辭。市場擔憂全球將展開貿易戰，經濟順風的強度將減弱，道瓊指數因此大跌 300 多點。

許多人將聯準會今年預計升息 3 至 4 次的目標，解讀為他們擔憂通膨將飆升，但彭博社專欄作家 Karl W. Smith 指出，若仔細臨聽 Brainard 的演講，會發現緩慢升息為聯準會的目標，而不是因為他們懼怕通膨將超過 2%。

Brainard 說道：「儘管其他國家的經驗顯示，若通膨長期以來一直低於執政者的目標水平，那麼要提升通膨可能是件難事，但目前強勁的經濟順風，可能有助於將通膨預期重新定位在 2％左右的目標。當然，我們可能會看到中期通膨溫和地暫時超過目標，如果發生此暫時超調時，可能將與 FOMC 的政策目標出現一致性走向，並有助於將超調通膨拉回我們的目標。」

Smith 解釋，換句話說，2％的通膨目標，不應該被認為是通膨的上限，而此數字只是一個粗略的目標，超過它亦符合聯準會的目標，Brainard 更暗示聯準會可能會希望看到超調：

「最近的研究，強調通膨的下行風險，以及由於名義利率具有有效下限，而構成的長期通脹預期，研究指出，確保基本通膨水平不會下滑至低於目標值的重要性。」

Smith 的觀點為，市場不應將看好經濟前景列為，聯準會必定會升息的信號，只要聯準會認為導致通膨上升的效應是暫時性的，那麼聯準會也可能會按兵不動。

同理來說，若關稅的實施，只是川普用在重新談判貿易協議的籌碼，那麼聯準會可能會維持現狀，吸收短期內經濟成長減緩的衝擊。

但另一方面，如果我們所看到的是美國貿易政策整體的轉變，那麼聯準會將此影響列入考慮，實施政策帶動成長，這代表著升息腳步將減緩。

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