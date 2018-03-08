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政治

台憂雪崩式斷交　王毅：承認九二共識才是正軌

記者李翔／北京報導2018/03/08 17:17
▲中國大陸外交部長王毅在記者會上向中外媒體招手。（圖／李翔攝 , 2018.3.8）
▲中國大陸外交部長王毅在記者會上向中外媒體招手。（圖／李翔攝 , 2018.3.8）

近來台灣外交處境日漸嚴峻，與我國有107邦交關係的巴拿馬，也於去年和台灣斷交，並轉往中國大陸的懷抱。中國大陸外交部長王毅今（8）日對此重申一中原則，強調台灣是中國不可分割的一部分，「解鈴還需繫鈴人」，呼籲台灣當局盡快回到「九二共識」的正確軌道，兩岸關係才能開闢和平發展的光明前景。

第13屆全國人大一次會議記者會上，有媒體向王毅提問，繼甘比亞、聖多美普林西比後，巴拿馬也在去年和台灣斷交，與大陸建交，台灣內部有聲音擔心「雪崩式斷交」可能會出現，對此，王毅回應，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，這已是國際社會多年來形成的共識。堅持一中原則，不同台灣進行官方往來也已成為各國遵循的國際準則之一，同唯一合法代表全中國的中華人民共和國政府建立外交關係，開展正常合作，顯然是順應時代潮流的正確選擇，也完全符合這些國家和人民的自身和長遠利益，當然是大勢所趨，而且勢不可擋。」

王毅強調，承認「九二共識」，認同兩岸同屬一中是推進兩岸關係向前發展的關鍵所在。解鈴還須繫鈴人，台灣當局應該盡快回到「九二共識」的正確軌道上來，這樣兩岸關係才能重新開闢和平發展的光明前景。


▲全國人大一次會議記者會現場。（圖／李翔攝 , 2018.3.8）

關鍵字兩岸九二共識王毅斷交
菜價崩跌誰負責　吳音寧去留引關注大陸兩會觀察　外交穩中求進五面向

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