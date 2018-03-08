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中央社

貿易戰疑慮舒緩 日股收高

中央社2018/03/08 16:39
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社東京8日綜合外電報導）東京股市今天收漲，主要因白宮暗示川普總統高度爭議的鋼鐵關稅計畫可能修正，將對盟友提供豁免，貿易戰疑慮因此舒緩，進而推升大盤走高。

日經指數收盤漲0.54%，或115.35點，來到21368.07點，東證指數收盤漲0.35%，或5.99點，來到1709.95點。

東海東京調查中心（Tokai Tokyo ResearchCentre）市場分析師仙石誠（Makoto Sengoku）告訴法新社：「市場覺得川普的保護主義立場可能軟化。情況可能沒有我們之前想的那麼糟。」

美國政府表示，川普總統仍將於最快今天簽署對進口鋼鋁課徵關稅的命令，但暗示可能會提供盟國豁免。

此外，東京投資人也樂見今天稍早公布的日本去年最後3個月經濟成長數據較初估強勁。日本去年第4季經濟成長季增自初估0.1%，上修至0.4%。

影印機製造商Ricoh收盤上漲0.99%。日經新聞（Nikkei）披露，Ricoh將裁汰約4000人，占集團人力4%，大多集中在日本和歐洲。Ricoh未證實日經的報導，但在聲明中表示，將繼續推動公司結構改革。

日產汽車（Nissan）收盤上漲0.77%。雷諾集團（Renault）、日產汽車（ Nissan）和三菱汽車（Mitsubishi Motors）所組的聯盟否認外傳他們擬買下法國政府持有的雷諾汽車15%股權，日產股價聞訊上揚。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070308

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