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中央社

5旬阿嬤腦中風險癱 小孫子機警救命

中央社2018/03/08 16:38
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北8日電）一名50多歲的年輕阿嬤去年照顧孫子時突然手腳無力、癱軟，小孫子發現阿嬤怪怪的趕緊搬救兵，送醫發現是腦中風，所幸即時治療才免於落入失能窘境。

收治患者的雙和醫院副院長陳啟仁今天在記者會中表示，這名阿嬤長期有心律不整問題，因心律不整導致血栓引發阻塞型腦中風，醫院第一時間注射血栓溶解劑，隨即以「急性缺血性腦中風機械取栓術」，透過導管將血栓取出，打通血管，阿嬤很快就恢復意識。

根據台灣腦中風學會統計，全台每年有約5萬名腦中風患者，其中8成是血管阻塞型的缺血性中風，不僅高居台灣人10大死因第4位，更是導致成人失能原因的首位。

台灣神經學會理事長、台北榮總神經醫學中心主任王署君表示，對於病發3小時內的急性缺血性中風病患，過去會透過靜脈注射血栓溶解劑，但若超過3小時就只能給予支持性藥物，避免病情惡化，患者多會留下偏癱、行動不便等後遺症。

近年國際間臨床試驗顯示，若使用血栓溶解劑再加上「急性缺血性腦中風機械取栓術」，病人致殘率將大大減少，但因醫材貴、手術給付少，全台僅20名醫師擅長此治療中風的新技術。

台北榮民總醫院新竹分院院長彭家勛表示，注射血栓溶解劑可以減緩2至3成血栓症狀，但機械取拴術卻能解決5至8成的血栓問題，可望減少25%因中風導致殘障的患者。

台灣腦中風協會常務理事連立明表示，衛生福利部中央健康保險署民國105年2月已將機械取栓術的醫材費納入健保給付，每次給付約15萬元；今年再將機械取拴術一併納入給付，每次給付4萬5000多元，預估今年將有400人可受惠，省下上億元的長照費用。

隨寒流來襲，連立明也提醒，血壓是人體的隱形殺手，尤其天冷人體機能容易「當機」，血壓也會更不穩定，呼籲年過40歲的民眾早、晚各量一次血壓，若收縮壓高於140毫米汞柱，務必儘早就醫，若高於180則代表血管隨時有破掉的可能，不可不慎。（編輯：黃于）1070308

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