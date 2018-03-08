HBL決賽場地大變身 3D投影地板再進化

去年HBL最後冠軍賽，球員進場前有大批工作人員，拉著大片白幕，平整鋪在場地中央，接下來燈光全暗，球場上方打出強力燈束，球場中央的白幕頓時成為大螢幕，透過3D投影技術，雙方整季球員的Highlight頓時呈現在眼前，也讓球迷驚呼連連。

106學年度高中籃球決賽，將於3月10日、11日在台北小巨蛋登場，今年恰逢HBL創賽30週年，場地周邊活動也跟著升級，就連場邊的廣告看板，都可望換成充滿現代感的LED電子廣告看板。

HBL決賽戰火燃專題2（中央社記者龍柏安台北8日電）去年HBL高中籃球聯賽決賽首次引進NBA規格的3D地板投影技術，讓球迷為之驚艷，今年HBL決賽3D投影地板將再次登場，靠著投影技術再升級，將帶給球迷全新感官刺激。

這項HBL獨有的視覺饗宴，今年仍會在HBL決賽中上演，高中體總競賽組組長謝志成透露，目前節目細節仍在討論中，不方便對外透露，不過今年3D地板投影將會擴大使用，不再僅限於開場球員介紹。

而負責策劃與製作開場動畫的贊助商台灣NIKE則透露，今年恰逢HBL 30週年，因此開場將會回顧過去30年來曾在HBL綻放過光芒的球星歷史影片，透過影片向HBL致敬，另一方面也讓球迷知道HBL的熱血、關鍵在於「一生只有一次HBL」，這些當代球星都曾在這個舞台付出所有、傾盡全力。

為讓球迷看球增加互動體驗，今年小巨蛋每個座位都會有組QR Code，球迷只要拿出手機，開啟藍牙或掃描座位上的QR Code就可進入活動網站轉扭蛋，就有機會免費獲得HBL吉祥物Line貼圖。（編輯：李錫璋）1070308