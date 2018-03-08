HBL決賽週末開火 一次看懂4大焦點

今年HBL決賽，週六12時先由女子組拉開帷幕，由複賽排名第1的永仁高中對上老4南山高中，接下來下午2時則由男子組的龍頭松山高中硬碰第4的東山高中，4時再由女子組滬江高中對決普門中學，6時男子組則由南山高中和能仁家商交手，贏家將晉級11日的冠軍決賽，落敗球隊僅能爭季軍。

HBL決賽戰火燃專題1（中央社記者龍柏安台北8日電）籃壇年度盛事之一、球迷引頸期盼的106學年度HBL高中籃球聯賽最終4強，將於本週六、日兩天在台北小巨蛋登場，今年決賽有4大焦點，各隊競爭激烈，力拚寫下新隊史。

松山高中過去3年拿下2冠、1亞，今年球隊在王牌主控高國豪畢業後戰力不衰，連續4年闖進4強，若首輪能扳倒隊史首度晉4的東山，將是聯盟自南山（82、83、84、85學年度）後，第2支連續4年闖進冠軍賽的球隊。

素有「綠色神盾」美名的松山高中，在8強準決賽場均失分高達74.9分，是晉級4隊當中最高，不過鐵血教頭黃萬隆坦言，今年球隊組成當中僅4名高三球員，其餘都是一、二年級，加上傷兵問題困擾，是防守強度不理想的主因之一。

如今松山已跨進4強大門，只差一步就能追平歷史。對此黃萬隆僅淡淡地說：「只要有人的地方，都會創造紀錄。」他強調，所有教練渴望的都是勝利、冠軍，現在的他只希望球員好，「不是說我不想贏、不想要拿冠軍，只要球員打得好，我們自然會贏、會拿冠軍。」

二、南山力拚包辦男女冠軍

今年是南山連續2年、隊史第5次男、女雙雙跨進4強，在聯盟30年的歷史上僅出現過6次，另一個則是102學年度的南湖高中。不過，聯盟史上從未出現過一年內男、女冠軍均由同一個學校包辦；南山最佳戰績則得回溯至83學年度，當時男、女都名列亞軍。

南山女籃教頭李陸臻坦言，今年恰逢HBL創賽30週年，也是南山創校50週年，「如果男、女籃雙雙奪冠寫紀錄，當然是最完美的結局，也是我們的目標。」

不過，李陸臻坦言，今年她在8強開打前臨時接下球隊兵符，至今僅短短一個多月，仍處於磨合階段，球隊能不能在小巨蛋創造歷史，就得看球員臨場抗壓與心理素質。她直言：「球是圓的，比賽沒到最後一秒鐘都不知道誰輸誰贏，我們會盡最大的努力做好準備，也希望老天爺是站在我們這一邊。」

三、能仁教頭力拚打破無冠魔咒

能仁本季是男子組冠軍熱門球隊，而教頭林正明接掌能仁兵符超過10年，從未率隊奪冠，能仁雖在101、102學年度寫下2連霸，當時林正明返回母隊接掌SBL裕隆納智捷兵符，能仁帥印則交由林育正。上季他重新回鍋能仁，球隊僅拿下季軍，這回他將再次率隊挑戰金盃。

為了備戰決賽，能仁本週起都在中壢健行科大進行移地訓練，每天下午都和健行進行交流賽，透過實戰演練找問題、修正錯誤。能仁全能前鋒陳范柏彥透露，他們都知道教練在HBL尚未拿下冠軍，今年高三的他再次踏上小巨蛋舞台，除要證明自己、不留遺憾，「我們也想打破這個魔咒，幫教練拿下冠軍。」

四、台中球隊首次攻蛋

今年僅是廖（見子）銍第4年執掌東山兵符，就把球隊帶進4強，是HBL最終4強移師小巨蛋後，台中首支成功「攻蛋」的球隊，也是HBL相隔25年後，台中地區再次有球隊挺進4強，上一次HBL 4強名單中出現台中地區球隊，是81學年度的豐原高商。

綽號「螞蟻」的他表示，球隊既然已經走到4強這一步，當然希望能一舉登頂，面對4強賽的超高張力對決，他強調防守還是最好的武器。8強賽7場硬仗中，東山場均失分僅66分，在4支晉級隊伍中僅次能仁的64.2分。

此外，當家箭頭邱子軒場均可攻下26.6分，高居聯盟第1，攻守均衡也是他們最大的優勢。

東山上屆名列第5，就已寫下隊史新頁，如今挺進4強，接下來每一步都替球隊寫歷史。廖（見子）銍勉勵球員，「不要忘記自己從哪裡來，要記得除了自己，也是為了整個城市（台中）的榮耀而戰。」（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070308